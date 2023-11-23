Курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 39,27 грн/євро.

Національний банк України на п’ятницю, 24 листопада, встановив офіційний курс долара на рівні 36,01 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 39,27 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,02/36,04 грн/дол., євро - 39,27/39,28 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні, 23 листопада, дещо подешевшав і становить 37,72 грн/дол. (продати долар можна за 37,63 грн), євро – 41,00 грн/євро (курс продажу – 40,84 грн/євро).

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня, з 27 листопада по 3 грудня, наявні тренди валютного ринку вочевидь не зміняться. На готівковому ринку курсові межі допустимих коливань будуть в межах попередніх 2-3 тижнів: 37-38 грн/дол. та 39-41 грн/евро, а щоденні зміни, як і спред (різниця між курсами купівлі і продажу) будуть на рівні 0,3-0,5 грн.

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