Курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,21 грн/євро.

Національний банк України на п’ятницю, 29 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,98 грн/дол., тобто гривня послабилася на 36 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,21 грн/євро, тобто гривня послабилася на 58 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,00/38,02 грн/дол., євро - 42,24/42,26 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Наступного тижня, з 1 по 7 січня ситуація на валютному ринку залишатиметься без суттєвих змін: очікується, що межі допустимих валютних змін залишаться на рівні 37,5-38,5 грн/$ та 39-41 грн/€ на готівковому ринку, такий прогноз для УНІАН зробив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За словами банкіра, у післясвятковий тиждень може дещо знизитися активність на ринку - в середньому на 20% порівняно з останнім тижнем грудня, що може позитивно позначитися не лише на курсових коливаннях, а й на обсягах валютних інтервенцій, здійснюваних НБУ.

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