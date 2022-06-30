Велика Британія виділить Україні ще мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги.
Як повідомляє Bloomberg із посиланням на офіс прем'єра Бориса Джонсона, збільшення фінансування буде оголошено на саміті НАТО в Мадриді в четвер, 30 червня.
"Велика Британія майже подвоїть свою військову підтримку Україні за рахунок додаткового 1 мільярда фунтів стерлінгів, щоб допомогти країні перейти від оборони від російського вторгнення до наростання наступальних операцій", - йдеться у повідомленні.
Надані кошти будуть використані на системи протиповітряної оборони, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби та інше обладнання для українських військових.
Зазначається, що це збільшить загальну військову підтримку Великобританії з початку війни до 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів).
Також в офісі Джонсона повідомили, що додаткове обладнання є першим кроком до того, щоб Україна могла перейти в наступ проти російських сухопутних військ та відновити суверенітет.
Уточнюється, що ця військова підтримка є доповненням до 1,5 мільярда фунтів стерлінгів гуманітарної та економічної підтримки, наданої Україні з лютого.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Канада оголосила про додаткову фінансову допомогу для України.
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