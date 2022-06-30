Додаткове обладнання буде надане, щоб Україна могла перейти в наступ проти російських сухопутних військ.

Велика Британія виділить Україні ще мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на офіс прем'єра Бориса Джонсона, збільшення фінансування буде оголошено на саміті НАТО в Мадриді в четвер, 30 червня.

"Велика Британія майже подвоїть свою військову підтримку Україні за рахунок додаткового 1 мільярда фунтів стерлінгів, щоб допомогти країні перейти від оборони від російського вторгнення до наростання наступальних операцій", - йдеться у повідомленні.

Надані кошти будуть використані на системи протиповітряної оборони, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби та інше обладнання для українських військових.

Зазначається, що це збільшить загальну військову підтримку Великобританії з початку війни до 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів).

Також в офісі Джонсона повідомили, що додаткове обладнання є першим кроком до того, щоб Україна могла перейти в наступ проти російських сухопутних військ та відновити суверенітет.

Уточнюється, що ця військова підтримка є доповненням до 1,5 мільярда фунтів стерлінгів гуманітарної та економічної підтримки, наданої Україні з лютого.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Канада оголосила про додаткову фінансову допомогу для України.

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