Це останнє заплановане підвищення в рамках чинної пенсійної реформи.

З 1 квітня 2021 року в Україні пенсійний вік для жінок збільшується з 59,5 до 60 років.

Відповідно до вимог закону про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування, це - останнє заплановане підвищення в рамках чинної пенсійної реформи.

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"Починаючи з 1 січня 2028-го, за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку", — йдеться в законі.

У 2021 році в Україні відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування зміняться вимоги до страхового стажу, а саме:

щоб вийти на пенсію в 60 років потрібно буде мати 28 років стажу (досі було 27 років)

щоб вийти на пенсію в 63 роки потрібно буде мати від 18 до 28 років стажу

щоб вийти в 65 років потрібно буде мати від 15 до 18 років стажу

У 2027 році пройде останній етап підвищення вимоги до наявності стажу: потрібно буде мати не менше 35 років для того, щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років.

З 2028 року українці зможуть отримувати пенсію незалежно від віку, але при наявності необхідного мінімального стажу — 40 років.

Крім того, якщо особі, якій вже виповнилося 60 років, офіційного страхового стажу для виходу на пенсію недостатньо, його можна докупити. Щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (до квітня 2021 ця сума була 24937 грн).

Що цьому передувало

Група парламентаріїв на чолі з головою Комітету з питань соціальної політики та ветеранів Галиною Третьяковою у 2020 році зареєструвала проект закону №3515, а на початку 2021 року уряд зареєстрував законопроект №5045.

Обидва документи відв'язують від прожиткового мінімуму багато видів виплат з бюджету, проте відрізняються підходами до того, як саме це варто робити.

Пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців виростуть на 11%, в середньому зростання складе 300 гривень.

12 березня 2021 року глава Мінсоцполітики Марина Лазебна заявила про те, що сподівається, що законопроект, яким відв'яжуть соціальні виплати від рівня прожиткового мінімуму, приймуть найближчим часом - це дозволить збільшити рівень мінімальної пенсії до 3 500 гривень.

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Автор: Олена Коваленко