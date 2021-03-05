Цього тижня в Україні перерахували виплати особам, які вийшли на пенсію за віком і за загальними правилами; військовим; чорнобильцям.

В Україні цього тижня були автоматично проіндексовані пенсії. Втім, виплати перерахували по-різному й не всім пенсіонерам. Журналісти вирішили з'ясувати, кому й скільки додали до пенсії.

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Про це повідомляє "Обозреватель".

"В Україні, згідно з даними Пенсійного фонду, левова частка українців після індексації з 1 березня отримала надбавку в розмірі всього близько 100 гривень. А від 1000 гривень – загалом 261 тисячі осіб", - йдеться у повідомленні.

Кому і скільки додали?

Всього підвищення отримають (або вже отримали) 7,91 млн осіб. Ще 2,25 млн теоретично могли б отримати надбавку, але їхня фактична пенсія вже вища від розрахункової більше ніж на 11%.

Підвищення в розмірі 100 грн отримали 3,5 млн осіб, або 46,3%;

від 100,01 до 400 грн отримали 2,5 млн, або 31,8%;

від 400,01 до 500 грн отримали 601 тис., або 7,6%;

від 500,01 до 700 грн – 553 тис., або 7%;

від 700,01 до 1000 грн – 316 тис., або 4%;

понад 1000 грн за все 261 тис., або 3,3%.

Перерахунок провели: українцям, які вийшли на пенсію за віком і за загальними правилами; військовим; чорнобильцям.

Для розрахунку "чисту" пенсію помножили на 1,11. "Чистий" розмір рахується без надбавок за стаж, збільшення виплати до рівня прожиткового мінімуму (якщо вона менша), добавок у 500 грн для пенсіонерів, старших за 80 років, і підвищень виплати до 2400 грн для тих, кому виповнилося 65 років і хто виконав вимоги щодо стажу. Наприклад, якщо "чиста" пенсія не менша ніж 9090 грн, то надбавка становитиме від 1000 грн.

Чому пенсії все одно будуть зменшуватися?

Зараз українці на пенсії отримують близько 28,7% останньої зарплати, кажуть у Мінсоцполітики. Поступово ця цифра знизиться до 18%. Наприклад, із зарплатою в 10 тис. грн зараз можна отримувати близько 2,87 тис. грн, а у 2055-му за таких самих умов уже 1,8 тис. грн.

"Таким показникам є пояснення: внески сплачують 13,2 млн найманих працівників, а пенсії отримують 11,2 млн пенсіонерів", – зазначила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

І це ще порівняно позитивний прогноз. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зовсім вважає, що через 15 років українці (якщо нічого не змінити) взагалі не отримуватимуть пенсій. Причина все та ж – демографічна ситуація.

"Буде мало працездатних і багато пенсіонерів. Співвідношення буде 1 до 2. Доведеться у два рази збільшити податки, щоб можна було утримувати пенсіонерів. Компанії вже не хочуть збільшувати податки. Збільшення у два рази неможливе. Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам. Це проста математика", – сказав прем'єр.

Чому пенсії будуть скорочуватися?

З 2017-го скоротили "вартість" кожного року стажу. В підсумку всі пенсіонери за новими правилами отримують виплату на 26% нижчу;

у 2000-х посилили вимоги до стажу: у нього перестали зараховувати період навчання, час, коли співробітник "значився", але не отримував зарплату і т.д;

у 2016-му у два рази скоротили єдиний соцвнесок (ЄСВ) із зарплати – він поповнює бюджет Пенсійного фонду;

демографічна ситуація в країні погіршується: працівників стає менше, а кількість пенсіонерів (у відсотковому співвідношенні) зростає;

в Україні низькі зарплати, великий рівень тіньової економіки.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня. У квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно до зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Автор: УНІАН