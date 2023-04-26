Транзакцію дозволило Управління з контролю за іноземними активами США.

США дали JPMorgan Chase & Co (JPM.N) дозвіл на обробку платежу для Россельхозбанка, що може стати альтернативою повторному підключенню Росії до SWIFT.

Як повідомляє Reuters, транзакцію дозволило Управління з контролю за іноземними активами США, однак маршрут JPMorgan може бути припинений в будь-який час.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив цю інформацію, заявивши на брифінгу в ООН, що "один банк люб'язно погодився профінансувати одну операцію". Банк Лавров не назвав.

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Як йдеться в матеріалі, джерело, знайоме з цією угодою, повідомило, що Державний департамент США і Міністерство фінансів США звернулися до JPMorgan з проханням провести "дуже обмежену і строго контрольовану" операцію щодо експорту сільськогосподарських матеріалів, яка відбулася в цьому місяці.

Відключення Росії від SWIFT

Після російського вторгнення в Україну Захід запровадив кілька пакетів санкцій проти РФ, серед яких було відключення російських банків від глобальної системи інформування про банківські платежі SWIFT.

Відключення російської банківської системи від SWIFT відбувалося в кілька етапів, останній раз - у лютому.

20 березня 2023 року у Росії вирішили заборонити SWIFT, від якого агресор вже і так відключений. Рішення наабуде чинності з 1 жовтня. З цього моменту банки країни будуть зобов'язані використовувати тільки російські сервіси і тільки російську фінансову інфраструктуру для передачі фінансової інформації при переказах коштів в межах території Росії.

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