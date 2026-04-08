В Україні почали виплачувати 1500 гривень допомоги: як отримати гроші

Люди зможуть використати кошти на продукти, ліки, оплату комунальних послуг чи інші базові потреби.

В Україні розпочалися виплати разової цільової державної підтримки у розмірі 1500 гривень для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін у Facebook.

"Пенсійний фонд України провів перші нарахування для 540 тисяч людей, які отримують пенсії через "Укрпошту". Далі фінансування йде поетапно протягом кількох днів, основна частина виплат припадає на 7–8 квітня", - зазначив Улютін.

Що за виплата 1500 грн

Йдеться про одноразову державну допомогу, яку люди зможуть використати на власний розсуд на продукти, ліки, оплату комунальних послуг чи інші базові потреби.

До кінця квітня виплату отримають близько 13 мільйонів українців. Кошти надійдуть у звичний спосіб на банківський рахунок або через "Укрпошту". Ніяких заяв додатково подавати не потрібно.

Як отримати 1500 грн від держави

З 8 квітня "Укрпошта" розпочала виплату одноразової державної допомоги у розмірі 1500 гривень. Кошти нараховані для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення і будуть виплачені разом із пенсіями та іншими соціальними виплатами.

Для отримувачів це означає, що додатково звертатися, подавати заяви чи проходити нові процедури не потрібно. Для клієнтів "Укрпошти" виплата надійде у звичні дати отримання пенсії або соціальної допомоги.

Хто отримає 1500 грн в квітні

Допомогу отримають: пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соціальної допомоги, внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім’ї, одинокі матері.

Чи всі пенсіонери отримають 1500 грн

Доплата надається за умови, що загальний розмір пенсії разом із усіма надбавками не перевищує 25 950 грн.

Водночас окремі категорії громадян отримають виплату незалежно від розміру доходу:

особи, які брали безпосередню участь у захисті України;

члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників і захисниць;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Якщо людина одночасно належить до кількох категорій, виплата здійснюється лише один раз. Виплати триватимуть протягом квітня. Обмежень щодо використання коштів немає.

Пенсії в Україні - останні новини

З 1 квітня в Україні стартував щорічний перерахунок пенсій для громадян, які офіційно працюють після виходу на відпочинок. Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін повідомив, що загалом перерахунок торкнувся 9,5 млн пенсіонерів, які отримали доплати у розмірі від 100 до 2595 грн залежно від розміру пенсії.

Крім того, в квітні пенсіонери та низка інших отримувачів соціальних виплат можуть розраховувати на одноразову допомогу у 1500 грн.

