Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому з українців і як змінять виплати

Пенсії працюючим пенсіонерам оновлять автоматично.

З 1 квітня в Україні стартує щорічний перерахунок пенсій для громадян, які офіційно працюють після виходу на відпочинок. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

"Пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2026 року набули 24 місяці страхового стажу, а також пенсіонерам, які набули менше ніж 24 місяці страхового стажу, але після призначення/попереднього перерахунку пенсії минуло два роки, – з 1 квітня пенсії перерахують автоматично", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що якщо пенсіонер на 1 березня поточного року має 24 місяці страхового стажу або більше, перерахунок проводять з урахуванням цього стажу.

Таким чином, пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислено, або, якщо доцільно, може враховуватись й заробіток, який людина одержувала після попереднього перерахунку пенсії.

У Пенсійному фонді додали, що якщо після перерахунку пенсії на 1 березня 2026 року пенсіонер набув менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення/попереднього перерахунку лише з урахуванням набутого страхового стажу.

З 1 березня українцям, які отримують пенсію по інвалідності у зв'язку з чорнобильскою трагедією, провели перерахунок мінімальних виплат. У Пенсійному фонді України пояснили, кого торкнулися зміни і яким тепер буде розмір пенсії по інвалідності для різних груп.

18 березня стало відомо про запуск цільової підтримки для пенсіонерів та вразливих категорій. Програма спрямована на громадян, кому потрібна допомога від держави з огляду на рівень доходів. Одноразова виплата в розмірі 1500 гривень надійде у квітні. Її отримають майже 13 млн осіб.

