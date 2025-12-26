Звільненим з російської неволі цивільним виплатять 50 тисяч гривень: як отримати кошти

Звільнені цивільні отримують базові речі першої необхідності та безоплатну правничу, медичну і соціальну допомогу.

Визволені цивільні українці, яких Російська Федерація незаконно позбавила свободи, отримуватимуть разову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Звільнені з російської неволі цивільні, незалежно від встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, отримують базові речі першої необхідності: продукти харчування, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття, а також мають право на отримання безоплатної правничої, медичної, соціальної допомоги", - зазначила Свириденко.

За її словами, для того, щоб отримати разову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень, людині потрібно подати заявку до Міністерства розвитку громад та територій України. До заяви обовʼязково потрібно надати довідку від Обʼєднаного Центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.

При цьому незаконно позбавлені свободи цивільні, які повернулися на територію України самостійно, ще мають надати підтверджувальний документ про те, що особа визнана потерпілою у кримінальному провадженні. Його можна отримати від правоохоронних органів.

Крім того, звільнені з полону військові та члени родин полонених, яким Комісія встановила факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, мають право на одноразову державну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень після звільнення, а також на щорічну допомогу у такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні. Право на отримання щорічної допомоги також поширюється на членів сім’ї.

Прем'єр-міністерка додала, що станом на сьогодні вже здійснено майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд гривень, з яких 359 млн грн - одноразова допомога після звільнення, та 818,7 млн грн - щорічна допомога.

