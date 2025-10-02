Відбувся новий обмін полоненими з Росією. Україна звільнила з російської неволі 185 захисників. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери", - повідомив глва держави.
Зокрема, серез звільнених воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
"Із захисниками також повертаються цивільні - 20 наших людей", - повідомив Зеленський.
Глава держави запевнив, що усім обов’язково буде надана необхідна підтримка.
"Наші воїни були в Маріуполі й на "Азовсталі", ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома", - підкреслив Зеленський.
Він подякував всім, хто робить обміни можливими.
За його словами, від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. "Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", - додав Зеленський.
Як повідомляє Координаційний штаб поводження з військовополоненими, звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.
"Серед визволених сьогодні знову є оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС", - йдеться у повідомленні.
Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому - 59 років.
"Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року", - наголошується у повідомленні.
Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати. Зазначається, що частину полонених було обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, а іншу частину - в межах чергового, 69-го обміну.
Повернення українських військових та цивільних з російського полону на День незалежності - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня, на День незалежності України, вдалося звільнити велику кількість українських полонених і цивільних заручників. Зокрема, додому повернувся журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, який 3,5 ркоів перебував у російських застінках.
Звільнені у той день захисники охороняли Чорнобильську АЕС, обороняли Маріуполь, а також стримували ворога на Луганщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Київщині й Сумщині.