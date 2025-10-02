Зокрема, серез звільнених воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Відбувся новий обмін полоненими з Росією. Україна звільнила з російської неволі 185 захисників. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери", - повідомив глва держави.

Зокрема, серез звільнених воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Відео дня

"Із захисниками також повертаються цивільні - 20 наших людей", - повідомив Зеленський.

Глава держави запевнив, що усім обов’язково буде надана необхідна підтримка.

"Наші воїни були в Маріуполі й на "Азовсталі", ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома", - підкреслив Зеленський.

Він подякував всім, хто робить обміни можливими.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. "Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", - додав Зеленський.

Як повідомляє Координаційний штаб поводження з військовополоненими, звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.

"Серед визволених сьогодні знову є оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС", - йдеться у повідомленні.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому - 59 років.

"Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року", - наголошується у повідомленні.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати. Зазначається, що частину полонених було обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, а іншу частину - в межах чергового, 69-го обміну.

Повернення українських військових та цивільних з російського полону на День незалежності - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня, на День незалежності України, вдалося звільнити велику кількість українських полонених і цивільних заручників. Зокрема, додому повернувся журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, який 3,5 ркоів перебував у російських застінках.

Звільнені у той день захисники охороняли Чорнобильську АЕС, обороняли Маріуполь, а також стримували ворога на Луганщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Київщині й Сумщині.

Вас також можуть зацікавити новини: