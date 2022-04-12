Податки не скасовані, але значно спрощено систему оподаткування.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав три джерела коштів для відшкодування ПДВ підприємствам, діяльність яких вкрай важлива для економіки України.

Про це він повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.

"З приводу відшкодування ПДВ. Це ті кошти, які можуть бути використані тими підприємствами, які виробляють товари першої необхідності, тими підприємствами, які виробляють товари для військово-промислового комплексу, для відновлення оборотних коштів. Безумовно, ми не зможемо відшкодувати ПДВ всім, і я про це відверто кажу – в умовах війни це неможливо. Але це буде значною допомогою для тих підприємств, діяльність яких вкрай важлива для економіки держави в цілому", - зазначив Гетманцев.

Він пояснив, звідки держава братиме кошти на відшкодування ПДВ.

"Про джерела. Джерел у нас три: перший – це допомога від наших партнерів, вона дуже суттєва, хоча над цим необхідно працювати й необхідно її збільшувати; другий – це облігації військові, які щовівторка розміщуються Міністерством фінансів на ринку і поповнюються десь приблизно на 5 млрд від випуску; третій - безумовно, це оподаткування", – зазначив Гетманцев.

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підкреслив, що податки не скасовані, але значно спрощено систему оподаткування.

"Я хочу звернути вашу увагу на те, що ми не скасували податки, ми значно спростили оподаткування. Це був непростий крок, це був дещо ризикований крок для країни..., але, зважаючи на обставини саме нашої країни, зважаючи на потенціал нашої країни, цей крок був правильним. І сьогодні ми вже бачимо понад 180 тис.заявок про перехід на 2% (спрощена система оподаткування для суб'єктів господарювання – УНІАН)", - додав він.

Війна проти України: