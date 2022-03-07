Зокрема, на рахунок Мінсоцполітики для гуманітарних цілей надійшло 63,2 мільйона гривень.

Національний банк відзвітував про надходження коштів на спецрахунок для допомоги Збройним Силам України та рахунок Міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Так, станом на 7 березня на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 10,2 млрд грн в еквіваленті. Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу). Зокрема, понад 2,9 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 7,3 млрд грн, залишок коштів на спецрахунку становить 2,9 млрд грн.

Що стосується рахунку для гуманітарних потреб, то станом на 7 березня на рахунок Міністерства соціальної політики для гуманітарних цілей загалом було перераховано понад 63,2 млн грн в еквіваленті.

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