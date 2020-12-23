У звіті внутрішнього аудиту Приватбанку фактично йдеться про розкрадання десятків мільйонів гривень.

Внутрішній аудит Приватбанку розкрив серйозні порушення роботи служби безпеки з підрядниками з охорони та інших профільних напрямів.

Про це стало відомо з аудиту, який є в розпорядженні редакції.

Документ датований 30 вересня і підписаний керівником напрямку "внутрішній аудит" Вадимом Стеценком.

За інформацією джерел у Приватбанку, Вадим Стеценко був звільнений 20 листопада 2020 року - незабаром після презентації аудиту.

Згідно з документом, позапланова аудиторська перевірка окремих питань закупівель послуг, закупівлею яких керує служба безпеки банку, а також участь співробітників служби безпеки в тендерних закупівлях банку проводилася в період з 21.07.2020 по 30.09.2020 за запитом Голови Правління. Період, що перевіряється - 16.12.2016-20.07.2020.

У звіті фактично йдеться про розкрадання десятків мільйонів гривень. Так, договори охорони укладені без проведення тендерних процедур, укладення договорів відбувається на підставі тимчасового рішення, прийнятого керівництвом банку ще у 2017 році. При цьому, попри зменшення кількості відділень витрати на охорону збільшувалися щорічно до 30 %. У 2020 році на охорону банк витратить 400 мільйонів гривень. Також аудитом встановлено, що суми, сплачені банком за договорами з ТОВ "ЯВІР-2005" (170919-Ф) І ТОВ "Венбест" (19581-Ф, 19881-Ф і 21112-Ф), вище встановленої в договорах вартості послуг. У документах на узгодження оплат відсутнє обґрунтування чому фактичні суми до оплати перевищують вартість, встановлену в договорах. Відсутність контролю за виконанням умов договорів призвела до переплати за вказаними договорами на загальну суму 4,5 мільйона гривень.

Також аудитори відзначають, що витрати на обслуговування охоронно-пожежної сигналізації щорічно зростають на 60% при щорічному скороченні мережі відділень до 20%.

Крім того, аудит зазначає, що рівень контролю за проведенням дезінфекції приміщень головного офісу банку постачальником ТОВ "Олімп-Безпека-Сервіс" неефективний. Більш того залучена компанія, яка не мала ніякого досвіду і фахівців у наданні послуг дезінфекції, хоча такі компанії на ринку присутні. На думку аудиту залучення зовнішнього постачальника послуг для проведення дезінфекції приміщень головного офісу є економічно недоцільним.

Враховуючи недоліки, виявлені в ході перевірки, система контролю в процесах вибору постачальника послуг охорони, патрулювання, пожежної безпеки та дезінфекції приміщень, узгодження та укладення договорів, у тому числі дотримання затверджених у банку тарифів, а також контролю за якістю надання послуг з оцінки аудиту є неефективною і потребує суттєвих змін.

Також в результаті аудиту встановлено, що в цей період Службою безпеки укладалися договори на фізичну охорону за цінами у два-три рази перевищують тарифи, затверджені Правлінням банку. З пояснювальних записок керівника напряму СБ: "Зазначені договори охорони є не типовими, з особливими умовами, тому вартість послуг охорони затверджувались керівництвом банку за окремими службовими записками..".

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Автор: УНІАН