Зокрема, зарплата в "конвертах" призводить до податкових втрат у розмірі 4,3 млрд дол. на рік.

Втрати України від схем з ухилення від сплати податків становлять 7,7 млрд дол. на рік.

Як повідомила прес-служба Державної податкової служби України, про це заявив глава відомства Олексій Любченко.

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"Зарплата в "конвертах" призводить до податкових втрат у розмірі 4,3 млрд дол. на рік, діяльність "скруток" і конвертаційних центрів - 1,5 млрд дол., виведення коштів в офшори - 800 млн дол., махінації з підакцизними товарами - 1 млрд дол., збитки державних підприємств - 100 млн дол.",- цитує Любченка прес-служба відомства.

За його словами, загальні доходи населення без урахування податків склали у 2020 році 3,4 трлн грн, з яких 1,9 трлн грн – заробітна плата та інші трудові доходи. При цьому обсяги виручки підприємств торгівлі, зафіксовані касовими апаратами, не перевищили 1,3 трлн грн.

"Це означає, що тільки 38% витрат домогосподарств фіксується через фіскальний чек з оплатою відповідних податків і зборів", – підкреслив Любченко.

Що цьому передувало

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що в податковій сфері вдалося зламати ряд схем з мінімізацією сплати ПДВ і є всі підстави вважати, що ці незаконні схеми ліквідовано.

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Автор: Богдан Слуцький