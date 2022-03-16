Заявку на отримання цієї допомоги вже подали 2,7 мільйона українців.

Українці з територій, де ведуться бойові дії, можуть витрачати допомогу у розмірі 6500 гривень на різноманітні цілі.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У кілька кліків можна отримати на віртуальну картку за програмою "єПідтримка" 6500 гривень. Можна перевести на іншу картку, з якої зняти ці кошти, можна сплачувати онлайн, можна телефоном сплачувати. Будь-які операції дозволено саме з цими коштами. Це зроблено, щоб українці могли зараз купити все необхідне і не думали про якісь складності", - сказав він.

За словами Федорова, заявку на отримання цієї допомоги подали 2,7 мільйона українців.

"Усі отримають ці гроші, і програма працює далі. Міністерство економіки працює над іншими подібними програмами", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів запустив спеціальну програму допомоги, яка передбачає виплату по 6500 гривень.

Подати заявку можуть жителі територій, де ведуться активні бойові дії, але лише наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп.

Вас також можуть зацікавити новини: