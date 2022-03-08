Виплату можна витратити на будь-що.

Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як українці вже відсьогодні можуть отримати 6500 гривень в межах програми "єПідтримка".

Про це він написав у Telegram.

"6 500 грн можуть отримати українці в межах єПідтримки уже відсьогодні. Саме в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що отримати допомогу можуть наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОПи усіх груп. Виплата спрямована на підтримку населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

Міністр пояснив, як отримати 6500 грн:

1. Авторизуйтеся у застосунку "Дія" та оберіть послугу "єПідтримка".

2. Оберіть картку "єПідтримка". Якщо у вас її ще немає, ви можете дізнатися, як її оформити, за посиланням: https://e-aid.diia.gov.ua/#card

3. Натисніть "Отримати допомогу".

4. Очікуйте зарахування коштів.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні заявив, що українці, які через війну втратили роботу, зможуть отримати допомогу від держави у розмірі 6,5 тис. грн через оновлену програму "єПідтримка".

7 березня Кабінет міністрів опублікував перелік областей, де діятиме програма. До них увійшли: Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та місто Київ.