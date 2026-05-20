Євро подешевшав в обмінниках та банках: курс валют в Україні 20 травня

Продати долар можна в середньому за курсом 43,88 грн, а євро – 51,00 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 20 травня, зріс на 1 копійку і складає 44,39 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,88 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і становить 51,75 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,00 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,97 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,90 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,60 грн/євро, а курс продажу - 51,36 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 20 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,15 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 1 копійку.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,30 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зміцнилася на 11 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий спрогнозував, що курс долара цього тижня перебуватиме в межах 43,75-44,35 гривні.

