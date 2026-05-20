РФ вдарила по Україні дроном, який ніс ракету з ураном: СБУ виявила високу радіацію

Служба безпеки України виявила підвищений радіаційний фон на уламках ударного дрона, яким росіяни атакували Чернігівську область у квітні цього року.

Як повідомила СБУ у своєму Telegram-каналі, контррозвідка та слідчі Служби виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку росіяни поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня.

Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря-повітря", які було знайдено поблизу селища Камка. Встановлено, що російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі безпілотники.

"Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини", - підкреслили у СБУ.

Так, Служба спільно з підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Сил оборони України привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.

"За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

"З огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану, закликаємо громадян бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля", - підкреслили у Службі.

У разі виявлення таких предметів не можна наближатися до них, торкатися чи переміщувати їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про це за номерами гарячих ліній: СБУ - 15-16, ДСНС - 101 або Національної поліції - 102.

Російські дрони з ракетами

Як повідомлялося, Росія продовжує експерименти із новими версіями ударних дронів Shahed. У конструкцію корпусу дрона внесли зміни, адаптувавши його під встановлення ракет класу "повітря-повітря".

Так, ракета Р-60 розміщується зверху фюзеляжу та з’єднується з бортом спеціально виготовленим пусковим пристроєм. Під неї в корпусі зроблено окрему виїмку. На таких модифікаціях дрону немає бойової частини.

