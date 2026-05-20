'Погані новини': люди, яким за 30, ніколи не стануть носіями ШІ, - BI

Штучний інтелект фактично вбудований в життя молодших людей.

Люди, старші за 30 років перебувають у "невигідному становищі", коли йдеться про використання штучного інтелекту. Про це заявила Кейтлін Каліновскі, колишня керівниця відділу робототехніки OpenAI.

Вона зазначила, що єдиними справжніми носіями штучного інтелекту зараз є ті, "кому трохи за 20". Адже ці люди виросли, вирішуючи проблеми з використанням штучного інтелекту з нуля.

"Вони використовують штучний інтелект настільки природньо, що він ніби вбудований у їхній інженерний процес. Вони підходять до вирішення своїх проблем зовсім по-іншому, тому що використовують штучний інтелект з нуля для всього, і насправді вони набагато швидші. Дуже важко знайти когось, кому за 30, хто може бути справді повністю носієм штучного інтелекту", – сказала Каліновскі.

Відео дня

Вона відзначає взаємодію молодих інженерів з самою технологією штучного інтелекту. І цей зсув вже впливає на те, як працюють інші компанії. Зокрема Meta спонукає співробітників ставати більш "адаптивними до штучного інтелекту", вбудовуючи такі інструменти в щоденні робочі процеси.

Водночас вона прокоментувала й зростаюче занепокоєння стосовно того, що штучний інтелект може знищити низку вакансій для початківців. Вона зазначила, що штучний інтелект може змінити підхід компаній до найму низькокваліфікованих працівників, але навряд вони повністю приберуть такі вакансії.

"Я так не думаю", – сказала вона, маючи на увазі побоювання, що молоді працівники можуть стати застарілими через штучний інтелект. "Я думаю, що вони нам потрібні".

Вона також порівняла сучасне покоління, яке користується штучним інтелектом, з "ранніми інтернет-аборигенами", які виросли поруч з інтернетом та смартфонами. І це дало їм інтуїтивну перевагу, якої бракувало старшим працівникам.

"Ми повинні визнати, що ми не є носіями цих нових технологій", – сказала вона про старших інженерів та технічних працівників, які адаптуються до штучного інтелекту пізніше в житті.

Штучний інтелект вже впливає на ринок найму

Раніше Reuters повідомляли, що великі світові компанії звільняють тисячі співробітників заради штучного інтелекту. Зокрема Cisco повідомила, що скоротить близько 4000 робочих місць на тлі реструктуризації, спрямованої на перенесення інвестицій у штучний інтелект.

Як зазначив Founder & CEO IT-Enterprise Олег Щербатенко у кулуарах на DOU Day, хоч ШІ вже й змінює ринок праці та зменшує потребу в частині персоналу, однак повністю замінити людей він не зможе. На його думку, стійкими до автоматизації залишаться професії, пов’язані з фізичною роботою та прямою взаємодією з людьми.

Вас також можуть зацікавити новини: