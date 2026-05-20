'Епічна лють': США втратили 42 одиниці авіатехніки під час операції проти Ірану

Аналітики заявили про масштабні втрати авіатехніки під час операції проти Ірану, зокрема через бойові дії, дружній вогонь і технічні інциденти.

Під час операції "Епічна лють" (Epic Fury) проти Ірану Сполучені Штати втратили або пошкодили щонайменше 42 одиниці авіаційної техніки. Про це йдеться в оновленому звіті дослідницької служби Конгресу США (Congressional Research Service, CRS), підготовленому для американських законодавців.

Операція Epic Fury, яка розпочалася 28 лютого 2026 року, проводилася за участі США та Ізраїлю та охоплювала повітряні, морські й ракетні бойові дії на Близькому Сході.

Серед підтверджених втрат – винищувачі F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II та штурмовики A-10 Thunderbolt II. Загалом повідомляється про втрату чотирьох F-15E, одного F-35A та одного A-10.

Також пошкоджено або знищено сім літаків-заправників KC-135 Stratotanker, літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry, два транспортні літаки MC-130J Commando II та рятувальний гелікоптер HH-60W Jolly Green II.

Найбільших втрат зазнав безпілотний компонент. США втратили:

24 ударно-розвідувальні дрони MQ-9 Reaper;

один стратегічний розвідувальний MQ-4C Triton.

У звіті зазначається, що частина втрат стала наслідком бойових дій, однак окремі інциденти були спричинені дружнім вогнем або технічними проблемами. Зокрема, три F-15E були знищені через помилковий вогонь над Кувейтом, а один KC-135 розбився в Іраку.

Аналітики CRS також наголошують, що Пентагон досі не оприлюднив повної офіційної статистики втрат, тоді як загальні витрати на операцію вже зросли до 29 млрд доларів, значна частина яких піде на відновлення або заміну техніки.

