У Китаї Путін і Сі Цзіньпін провели переговори: перші заяви

Вони зійшлися на думці, що саме Китай та РФ мають побудувати більш справедливу систему глобального управління.

У Пекіні відбулася зустріч російського диктатора Володимира Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна. Вони вже провели переговори у вузькому складі.

За даними ЗМІ, у відкритій частині промови Путін заявив, що відносини Росії та Китаю вийшли на безпрецедентно високий рівень і є зразком всеосяжного партнерства.

Він також додав, що на тлі кризи на Близькому Сході Пекін може повністю покладатися на РФ, яка "як і раніше зберігає за собою роль надійного постачальника ресурсів, а Китай - відповідального споживача".

У своїй промові глава Кремля торкнувся й ролі двох країн на міжнародній арені, зазначивши, що їхня співпраця – це "один із головних стабілізуючих факторів", оскільки Росія разом із Китаєм нібито прагне до побудови більш справедливого демократичного світоустрою.

У свою чергу Сі Цзіньпін зазначив, що на сьогоднішній день відносини Китаю та РФ досягли "високого рівня".

Він висловив думку, що світ ризикує скотитися назад до "закону джунглів", і на цьому тлі цінність договору між РФ і Китаєм про дружбу та співпрацю проявляється більш виразно.

І взагалі, за словами Сі Цзіньпіна, саме Китай і Росія повинні побудувати більш справедливу систему глобального управління.

Візит Путіна до Китаю

Увечері 19 травня Путін прибув до Пекіна. Главу Кремля в аеропорту біля трапа літака зустрічав почесний караул, а спеціально організована група людей з прапорами Росії та Китаю, одягнена в однакові костюми, вигукувала Путіну привітання та скандувала гасла.

Основні переговори Путіна і Сі Цзіньпіна були заплановані на 20 травня.

Примітно, що перед Путіним до Китаю їздив президент США Дональд Трамп. Його візит тривав 3 дні – з 13 по 15 травня. У Пекіні він також провів переговори з Сі Цзіньпіном.

