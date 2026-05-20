Ціни на промислові метали падають: скільки коштує мідь сьогодні

Аналітик зазначив, що очікування щодо зниження ставок у найбільших економіках згасли після сплеску інфляції.

Ціни на мідь у середу, 20 травня, незначно знизилися, а ціни на залізну руду падають п'ятий день поспіль. Метали реагують на зростаючі побоювання, що центральні банки по всьому світу перейдуть до жорсткої грошово-кредитної політики для боротьби з інфляцією, викликаною війною на Близькому Сході.

Видання Bloomberg пише, що ціна на "червоний метал" впала на 0,5% до 13 350 доларів за тонну в Лондоні – найнижчий показник з 8 травня. При цьому ф'ючерси на залізну руду подешевшали на 0,9% до 106,80 долара за тонну в Сінгапурі.

Потрясіння на світових ринках облігацій спричинили падіння цін на метали, оскільки глухий кут у ситуації між США та Іраном може поглибити енергетичний шок, що охопив світ. Прибутковість казначейських облігацій піднялася до максимального рівня з 2007 року на тлі зростаючих спекуляцій щодо підвищення ставок Федеральною резервною системою США.

Відео дня

"Очікування зниження ставок у найбільших економіках потьмяніли після сплеску інфляції", – сказав аналітик China Industrial Futures Ltd Вей Інь.

Неоднозначні дані щодо економіки Китаю також затьмарили перспективи. Цифри, опубліковані цього тижня, показали помітне уповільнення місцевого споживання, при цьому експорту вже недостатньо для пом'якшення внутрішніх проблем. Інвестиції в основні засоби несподівано почали скорочуватися.

"Світове зростання значною мірою зумовлене капіталовкладеннями в штучний інтелект та інші технології, тоді як традиційні галузі, як і раніше, перебувають у занепаді", – заявив Вей.

Станом на 6:34 за київським часом ціна на мідь знизилася до 13 390 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу обійдеться в 13,39 долара. Водночас ціна на залізну руду на Сінгапурській біржі знизилася до 107 доларів за тонну.

Ціни на метали – останні новини

13 травня ціна на мідь перевищила позначку в 14 000 доларів за тонну, наблизившись до рекорду, зафіксованого раніше цього року. Вже наступного дня метал почав падати і продовжив своє падіння 18 травня.

19 травня ціни на залізну руду знижувалися на тлі побоювань щодо погіршення перспектив попиту в Китаї.

Вас також можуть зацікавити новини: