Росіяни створюють 'коридори для дронів' через українські 'зони смерті', – Forbes

Мета полягає в тому, щоб створити транспортні коридори, які дозволять російським військам переміщатися українськими "кіл-зонами" без значних втрат.

За останній рік російський наступ фактично зупинився, не зумівши прорватися через патрульовані дронами "кіл-зони" України. В результаті Росії довелося винаходити нові підходи для прориву цієї оборони.

Як пише Forbes, нинішня стратегія росіян зосереджена на створенні так званих "коридорів для дронів". Це шляхи через спірні райони, де російські тактичні дрони можуть діяти в достатній кількості, щоб домінувати в місцевому повітряному просторі.

"Мета, судячи з усього, полягає в тому, щоб ці коридори для безпілотників перетворилися на транспортні коридори, що дозволяють російським військам переміщатися по українських кіл-зонах, не несучи важких втрат", – зазначається в статті.

Коридори для безпілотників Росії

Кілл-зони можуть простягатися на кілька кілометрів вперед від українських ліній оборони і широко використовуються в міських районах, таких як Костянтинівка та Часів Яр. Ці райони інтенсивно патрулюються українськими дронами, які можуть виявляти російські формування, які потім піддаються обстрілу за допомогою безпілотників та артилерії.

Ці кіл-зони стали настільки ефективними, що російським військовим довелося відмовитися від великих бронетанкових штурмів. Натомість вони направляють у ці спірні райони невеликі групи по три-п’ять солдатів для проникнення в українську оборону. Ці групи складаються переважно з операторів безпілотників. Групи швидко переміщуються до позначених місць, що забезпечують укриття та маскування, де вони створюють передові пости для запуску та керування безпілотниками.

У результаті російські війська створюють велику кількість таких безпілотних постів, які в сукупності утворюють коридори для безпілотників у зоні ураження:

"Ці бази можуть надавати підтримку великим російським підрозділам під час просування через зону ураження. Вони запускають безпілотники для пошуку українських груп безпілотників та артилерійських позицій. Російські безпілотники також використовуються для перехоплення українських безпілотників, що вже знаходяться в повітрі. Крім того, вони можуть відстежувати та завдавати ударів по українських наземних силах, які займають позиції для протидії наступу".

Російські коридори для безпілотників навколо Костянтинівки

Як пише Forbes, Росія нещодавно створила коридори для безпілотників у Костянтинівці в рамках своїх зусиль із захоплення міста. За даними Інституту вивчення війни, російські війська проводять операції з проникнення, перекидаючи численні невеликі групи операторів безпілотників у західну частину міста. Ці передові пости, розкидані по західній частині Костянтинівки, утворюють серію коридорів для безпілотників, призначених для підтримки більш масштабних наступальних операцій.

Поки що успіхів у росіян немає

Водночас така тактика поки що не привела до істотних оперативних успіхів. Як пише Forbes, існує кілька факторів, що впливають на нездатність Росії використовувати ці коридори.

Одне з ключових питань – це загальна картина на полі бою, де Україна стратегічно здійснює контратаки для зриву російських операцій. Ці атаки змушують російських командирів відволікати сили від наступальних операцій для захисту вразливих позицій та підтримання шляхів проникнення.

Інший ключовий фактор – ресурси. Хоча Росія має перевагу в живій силі та техніці в регіоні, Україна має перевагу в безпілотниках. Російським передовим групам безпілотників потрібне постійне поповнення запасів дронів і батарей, і ці місії з постачання є легкою мішенню для українських ударів. Тому російські групи безпілотників обмежені в кількості дронів, які вони використовують, порівняно з українськими оборонними позиціями, які, як правило, мають великі запаси та стабільніше постачання.

Окрім переваги в кількості дронів, Україна також має перевагу в їхній якості. В результаті українські безпілотники продовжують контролювати повітряний простір над цими коридорами, обмежуючи можливості Росії щодо повного придушення української оборони під час наступальних операцій.

Довгострокові наслідки цієї тактики

Незважаючи на те, що такі безпілотні коридори не приносять Росії оперативної вигоди, вони залишаються найбільш ефективним способом проникнення в українські зони ураження.

Однак навіть якщо російським військам вдасться прорватися через ці зони, вони все одно зіткнуться з багаторівневими смугами перешкод та оборонними укріпленнями України. Для прориву цих позицій знадобиться бронетехніка та інженерні засоби, а це, у свою чергу, вимагатиме більших і безпечніших коридорів для безпілотників. Це стане ще складніше, оскільки українські війська продовжують часто проводити контратаки, спрямовані на зрив великих російських маневрів.

Як пише Foreign Policy, Україна все активніше робить ставку на далекобійні удари по території Росії замість виснажливих атак на фронті, і така стратегія вже починає приносити помітні результати.

Тим часом WSJ пише, що хоча війна Росії в Україні в останні місяці складається вкрай невдало і українські збройні сили практично паралізували російську армію, яка значно переважає їх за чисельністю. Однак поки що зарано говорити про те, що війна досягла переломного моменту, адже Путін не демонструє жодних ознак відмови від свого прагнення підкорити Україну.

