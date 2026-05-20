У Чорному морі на Одещині загинули десятки тисяч медуз: що сталося

У прибережній зоні в "олійному бульйоні" виявили вухатих медуз Aurelia aurita та корнеротів.

В Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", загинули десятки тисяч медуз через витік олії, який стався у порту "Чорноморськ" через удар РФ. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

"Медузи в олійної емульсії. Під час нещодавнього обстеження прибережної зони Чорного моря на наявність забруднення олією, окрім акваторії моря, рослинну олію також викинуло на різних ділянках піщаного пересипу у "Тузлівських лиманах", зокрема і в заповідну зону нацпарку", - заявив науковець.

За його словами, площа забруднення піщаного пересипу рослинною олією у нацпарку, згідно з візуальною оцінкою, становила понад 10 га. На берег пляжів і загалом піщаного пересипу також викидало забруднені олією водорості, мушлі та медуз. Зокрема, у мілководдях прибережної зони моря в межах парку в "олійному бульйоні" дослідники виявили десятки тисяч вухатих медуз (аурелія) - Aurelia aurita та медуз корнеротів - Rhizostoma pulmo, зазначив Русєв.

"Виходячи з даних огляду багатьох ділянок узбережжя, де було виявлено загинувших медуз, ми можемо оцінити масштаби загибелі медуз від олії в межах акваторії моря у НПП "Тузлівські лимани" в десятки тон", - підкресли науковець.

Що передувало

Як писав УНІАН, через удар, який РФ завдала 26 квітня 2026 року по порту "Чорноморськ" (Одеська область), зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн. Біолог Владислав Балінський розповів, що, станом на 27 квітня, згідно з супутниковими знімками, у морі було зафіксовано "пляму" олії площею 40 кв. км. Це площа - без урахування забруднення у Сухому лимані – водойми, яка поблизу Одеси, що з'єднується з морем судноплавним каналом.

У грудні 2025 року через масовані атаки РФ по порту "Південний" у Чорне море потрапили тонни рослинної олії. У морській воді олія утворює плівку на поверхні, яка обмежує доступ кисню та світла для морських організмів. Олію було зафіксовано на декількох пляжах Одеси, загинуло багато птахів.

У січні 2026 року на одеських пляжах зафіксували багато мертвих червонокнижних морських коників. На кожному квадратному метрі бачили десятки цих рідкісних тварин. Фахівці припустили, що коники загинули через олію, яка потрапила у воду після обстрілу порту "Південний".

