'Звідки це береться': Венс різко відреагував на пропозицію передати Росії іранський уран

Він заявив, що на це не погодиться не тільки Вашингтон, а й Іран.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс різко відкинув ідею про передачу іранського збагаченого урану Росії в рамках мирного врегулювання з Тегераном. На брифінгу в Білому домі він заявив, що це не є планом США, повідомляє Clash Report.

"Наразі ми не плануємо, щоб Росія заволоділа збагаченим іранським ураном. Ніколи не планували. Я не знаю, звідки беруться повідомлення про це", – сказав Венс.

Він підкреслив, що на це не погодиться не тільки Вашингтон, але й Іран, і зазначив, що Тегеран не порушував цю тему.

"Це не те, чим іранці були б особливо захоплені, і я знаю, що президент теж не надто захоплений цим", – сказав він.

Він також зазначив, що позиція Ірану в переговорах не завжди була зрозумілою.

"Іноді важко зрозуміти, чого саме іранці хочуть домогтися в ході переговорів… Я думаю, іранці хочуть укласти угоду... але я не можу з упевненістю сказати, що ми досягнемо угоди, поки ми фактично її не підпишемо", – сказав він.

Венс також відмовився говорити про будь-які попередні зобов'язання, що обговорюються "з будь-якої конкретної теми".

"Іранці самі не зовсім чітко розуміють, у якому напрямку хочуть рухатися, вони також просто роздроблена країна. Є керівництво країни, є верховний лідер, і багато чиновників нижче за верховного лідера, які мають певний вплив на переговори", – додав Венс.

Раніше ЗМІ писали, що Іран передав через Пакистан американській стороні нову пропозицію про тривале перемир'я. Зокрема, Тегеран готовий піти на тривале заморожування своєї ядерної програми замість її повної ліквідації. Однією з умов має стати передача Росії близько 400 кг збагаченого урану.

Також Тегеран згоден відмовитися від вимог компенсації за американо-ізраїльські удари в обмін на економічні поступки з боку США.

