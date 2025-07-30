Цей місяць став найгіршим для європейської валоти з початку року.

Долар у середу, 30 липня, піднявся до місячного максимуму в очікуванні рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки. При цьому євро вперше знижувався після піврічного зростання, оскільки інвестори оцінюють наслідки торговельної угоди між США та ЄС.

Видання Reuters пише, що японська єна зміцнилася по відношенню до долара після того, як потужний землетрус на Далекосхідному півострові Камчатка, спричинив небезпеку цунамі в цьому районі і на більшій частині східного узбережжя Японії.

Валютні ринки здебільшого залишалися стабільними, оскільки інвестори не наважувалися робити ставки перед найважливішими економічними звітами та засіданнями центральних банків у Канаді, Японії та США.

Відео дня

Американські та китайські чиновники погодилися домагатися продовження 90-денного тарифного перемир'я після двох днів переговорів у Стокгольмі, які обидві сторони охарактеризували як конструктивні. Про будь-які серйозні прориви оголошено не було, і американські чиновники заявили, що рішення щодо продовження перемир'я, термін якого закінчується 12 серпня, ухвалюватиме президент США Дональд Трамп.

Китайсько-американські переговори відбулися після того, як оголосили про укладення рамкової угоди між США та ЄС. Інвестори пильно стежать за торговельними угодами, які мають укласти до 1 серпня.

Євро трохи зміцнився до 1,1555 долара після падіння в перші два дні тижня і досягнення місячного мінімуму в 1,15185 долара у вівторок, 29 липня. З початку року євро зріс на 11,7%, але цього року на нього чекає перше місячне падіння.

Стерлінг перебував на рівні 1,3355 долара. Австралійський долар востаннє купували по 0,6514 долара.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших валют, перебував на рівні 98,823, тримаючись поблизу місячного максимуму.

Національний банк України встановив 30 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,79 гривні, а курс євро встановлено на рівні 48,22 гривні.

Водночас на міжбанку курс гривні до долара встановлено на рівні 41,80/41,83 грн/дол., а євро - 48,25/48,27 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: