За останній тиждень деякі альткоїни виросли в ціні більш ніж в 10 разів.

За перший тиждень нового року суттєво виросли в ціні чотири альткоїна. Ба більше, троє з них встановили нові історичні максимуми, а один з токенов так і зовсім продемонстрував багаторазове зростання в ~1400%.

Вартість криптовалюти Brainiac (BRAINS), X-Consoles (GAME), Alpha Brain Capital (ABC) і AggregatedFinance (AGFI) збільшилася в кілька разів, повідомляє РБК Крипто.

Brainiac (BRAINS)

За останній тиждень ціна токена Brainiac виросла на 1396%. 6 січня альктоїн досяг нового рекорду в $ 0.386, і це не межа. Але експерти радять купувати токени лише тоді, коли вони подешевшають. До речі, з того часу її вартість знизилася на 58%.

Аби купити Brainiac, потрібно спочатку придбати Ethereum, а потім використовувати "ефір" для покупки Brainiac. Для цього знадобиться так званий гаманець з самостійним зберіганням.

X-Consoles (GAME)

Вартість токена X-Consoles з початку 2022 збільшилася на 967%. Кількома днями раніше альткоїн оновив історичний максимум вище $665. Зростання криптовалюти за два тижні склало понад 1100%.

Читайте такожАналітик розповів, в яку криптовалюту найвигідніше інвестувати у 2022 роціX-Consoles – це децентралізована ігрова платформа, яка використовує GAME як токен для управління проєктом.

Alpha Brain Capital (ABC)

Ціна токена Alpha Brain Capital за минулі сім днів збільшилася більш ніж на 1200%. 5 січня криптовалюта оновила історичний максимум вище $0.00001006.

Alpha Brain Capital, як і Brainiac, можна придбати тільки за іншу криптовалюта на децентралізованих біржах. Той же Ethereum.

AggregatedFinance

Курс токена AggregatedFinance за тиждень виріс більш ніж на 778%, а за 2 тижні – 1295%. 5 січня альткоїн оновив історичний максимум вище $0,000053. Втім, купувати її поки не варто, краще почекати зниження курсу.

Протокол AggregatedFinance інвестує кошти в токени децентралізованих фінансів (DeFi), а також дозволяє власникам AGFI заробляти на прибутковому фермерстві.

Читайте такожКурс біткоїна оновив рекорд дешевизни на тлі подій в Казахстані: чи настав час купуватиРаніше один з найвідоміших криптовалютних трейдерів Остін Арнольд перерахував шість криптовалют, яких у 2022 році чекає успіх. Він переконаний, що найбільше зростання в наступні 12 місяці покажуть токени Solana, Polkadot, Cardano, Polygon, Chainlink і Aave.

Аналітики також назвали, які криптовалюти вичерпали потенціал зростання, а також монети, здатні подорожчати в короткостроковій перспективі.

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