Уряд розробив два сценарії економічного розвитку на три наступні роки.

Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, згідно з яким середня зарплата в Україні перевищить 30 тисяч гривень вже наступного року і продовжить зростання надалі.

Про це йдеться в постанові уряду № 946.

Прогноз розроблений за двома сценаріями: перший передбачає припинення вогню вже у 2026 році, тоді як другий розроблено з урахуванням продовження бойових дій в Україні.

Згідно з першим сценарієм, середньомісячна заробітна плата працівників в наступні три роки складатиме:

2026 – 30240 гривень;

2027 – 35268 гривень;

2028 – 39758 гривень.

За альтернативним сценарієм середня зарплата буде незначно меншою, проте також зростатиме приблизно на 5000 гривень на рік:

2026 – 30032 гривень;

2027 – 34 808 гривень;

2028 – 39 436 гривень.

Уряд прогнозує в наступні три роки зростання середньої зарплати в Україні. У 2028 році вона може сягнути майже 40 тисяч гривень. У 2025 році, за попереднім прогнозом, середня зарплата в Україні має скласти 24 389 грн.

Національний банк очікує, що середня зарплата цього року зросте на 19%, це повідомлялося в інфляційному звіті НБУ. Проте українці майже не відчують покращення, адже середня інфляція за рік буде становити 13,3%. Таким чином, реальна зарплата збільшиться лише на 5,2%.

