В Україні гострий дефіцит кадрів: як роботодавці втримують працівників

Для більшості роботодавців збереження персоналу в повному складі стало пріоритетним завданням.

Український бізнес переживає гострий дефіцит кадрів на ринку праці, через який компанії дедалі більше інвестують в утримання працівників і конкурентні зарплати.

Як йдеться у переданому УНІАН дослідженні кадрового порталу GRC.ua "Барометр Ринку праці", у 2025 році компанії зробили ставку на утримання команд.

Зазначається, що для 65% роботодавців збереження персоналу в повному складі стало пріоритетним, а понад 60% компаній намагалися утримати конкурентний рівень оплати праці.

Бізнес дедалі чіткіше усвідомлює, що заміна ключового спеціаліста сьогодні дорожча і складніша, ніж будь-яка інша операційна втрата. Паралельно компанії концентрувалися на збереженні клієнтів і ринків збуту.

Аналітики зазначають, що окремим блоком у HR-стратегіях великих компаній стала безпека. У 2025 році вона остаточно перестала бути ситуативним рішенням і перетворилася на системний елемент управління персоналом. Облаштування укриттів, гнучкі графіки роботи, дистанційні формати зайнятості стали базовою умовою утримання людей. Безпека дедалі частіше сприймається не як витрата, а як інвестиція у довіру співробітників до роботодавця.

"Ключовим завданням для українського бізнесу у 2026 році залишається закріплення стабільності. У центрі стратегій компаній – утримання персоналу, конкурентна оплата праці та збереження експертизи всередині команд. Кадровий дефіцит, який став одним з головних ризиків 2025 року, у 2026 році лише посилює свою вагу, тому роботодавці дедалі частіше обирають модель "утримати й розвинути", а не "скоротити й замінити", - зазначили аналітики.

Ринок праці в Україні – головні новини

Аналітики порталу OLX Робота повідомляли, що лідерами за попитом на роботу в Україні залишаються різноробочі та будівельники, а серед студентів вакансії з частковою зайнятістю. Медіанні зарплати тоді коливалися від 10 до 65 тис. грн.

За даними дослідження "Барометр ринку праці", більшість українських компаній у 2025 році підвищували зарплати співробітникам, однак зростання переважно було помірним і часто не перекривало інфляцію. Водночас значна частина працівників заявляла, що їхні доходи фактично не змінилися або навіть зменшилися.

