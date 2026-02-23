Смілянський назвав 'хворими на голову' людей, що працюють за мінімалку: розгорівся скандал

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський продовжує робити суперечливі заяви у своїх соцмережах.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський спричинив хвилю обговорень у соцмережах після різкої заяви про людей, які працюють за мінімальну зарплату.

Керівник поштового оператора написав у соцмережі Threads, що не розуміє роботи за мінімальну оплату праці в умовах, коли, за його словами, в країні є "мільйони вакансій".

"Не хочу на мінімалку, і більш того, якщо ти здоровий чоловік та жінка і сьогодні працюєш на мінімалку, то, вибачте, ви хворий на голову, коли в Україні мільйони вакансій", - пише Смілянський у відповідь, коментуючи критику щодо своєї зарплати та заяв про нестачу грошей.

Реакція українців на слова Смілянського

Така позиція викликала критику серед користувачів соцмереж. Багато людей назвали подібні слова образливими щодо працівників, які змушені працювати за низьку зарплату.

"Цікаво чи скажете ви лікарю, який буде лікувати вас або ваших близьких у державній лікарні безкоштовно, що він хворий на голову? Чи вчителям, які вчать дітей в Україні та залишаються тут під обстрілами, що вони хворі на голову", - пише користувачка polinamaiko_ у відповідь на коментар Смілянського.

Інші користувачі зазначають, що гендиректору "Укрпошти" варто подивитись на реальність і "зійти з небес".

"Цим постом ви повністю обезцінили роботу вчителів, медиків, комунальників та військових. Може, вaм варто зайти нa сайт пошуку роботи і подивитись нa зарплати критично важливих професій? Цинізму і краю немає", - пише користувач valentynmir.

Крім того, частина коментаторів дорікає Смілянському станом самої компанії. Люди пишуть про закриття відділень, черги та "радянський рівень сервісу". Також у соцмережах йому закидають, що замість розв’язання проблем він часто публікує дописи на сторонні теми.

"Чому в третій в світі пошті по якості міжнародної доставки, у відділенні в центрі столиці два дні поспіль неможливо було відправити міжнародну посилку? То принтер не робе, то паливо для генератора закінчилося. Про те, що черга в чотири людини перетворилася в півгодини очікування, я вже і не кажу", - пише користувач max_kolesnikov_77 у відповідь на коментар Смілянського.

Зарплати в "Укрпошті"

У відповідь на закиди Смілянський відповів, що оператори поштових відділень "Укрпошти" у великих містах отримують 17 тисяч гривень, а керівники - 21-22 тисячі гривень.

Він вказав, що 80% заробітної плати в "Укрпошті" - базовий оклад, а 20% - премія. Але, за його словами, в компанії хочуть зробити 70 на 30, щоб працівники з більшим обсягом роботи могли заробляти більше.

Смілянський також зазначив, що коли він очолив компанію, середня заробітна в "Укрпошті" становила лише 52 долари.

