В України є 'план Б' на випадок виходу Кремля з переговорів, - Зеленський

Позиція України щодо території не зміниться, заявив президент.

Президент Володимир Зеленський відреагував на появу в західних ЗМІ інформації про те, що Росія може вийти з переговорного процесу, якщо Україна не віддасть їй Донбас.

"Ми проговорюємо можливість закінчення війни за столом перемовини. І просто так сказати, що ми готові вийти, так кожен із трьох сторін може вийти. Але ми ж якимось чином збираємося для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати, треба продовжувати перемовини. Якщо хтось захоче вийти, ну що я можу сказати? Будемо шукати інші формати, як змусити Росію закінчити цю війну", – сказав Зеленський.

Водночас на запитання, чи може змінитися позиція України щодо передачі РФ всієї території Донецької та Луганської областей, президент відповів: "Щодо моєї позиції щодо територіальної цілісності й суверенітету, моя позиція не може змінюватися".

Раніше Зеленський повідомив, що нова зустріч за участі України, РФ та США планувалася на період з 5 по 8 березня. Він зазначив, що через бойові дії на Близькому Сході, місце проведення може змінитися. Однак наразі ніхто не скасовував саму зустріч.

Раніше журналісти Bloomberg повідомляли, що Росія розглядає варіант виходу з переговорів, якщо Україна відмовиться передавати Москві Донбас. За даними журналістів, майбутня зустріч повинна стати вирішальною в цьому питанні.

