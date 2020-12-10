Миколаївський глиноземний завод здійснює тиск на приватного виконавця, який наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно, а також майнові права підприємства на суму понад 9,2 мільярда гривень на виконання постанови Заводського районного суду Миколаєва від 23 листопада 2020 року.

Про це заявляють екологічні активісти «Стоп Шлам».

Раніше суд наклав арешт на забезпечення позову екологічної громадської організації "Стоп Шлам", яка звинувачує завод в нанесенні шкоди екології регіону і здоров'ю місцевих жителів, пише РБК-Україна.

Як повідомляє "Стоп Шлам", через три дні після примусового виконання рішення суду про арешт майна МГЗ дисциплінарною комісією приватних виконавців при Міністерстві юстиції України, щодо приватного виконавця Дмитра Куліченка "несподівано" було ініційовано розгляд у справі 1996 року з метою позбавити його Ліцензії.

Екологи розцінюють такі дії як тиск і спробу перешкодити виконанню забезпечення позову з метою уникнення відповідальності.

Раніше ініціатива "Стоп шлам" подала позов на 9,2 млрд гривень в Заводський районний суд Миколаєва. За словами активістів організації, відходи виробництва МГЗ - червоний шлам - є однією з основних проблем екології регіону і загрожують Миколаївській області екологічною катастрофою. Суд прийняв рішення накласти арешт на майно заводу.

Миколаївський глиноземний завод належить російському олігарху Олегу Дерипасці.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН