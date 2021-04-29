Закон дозволяє почати проведення великої приватизації на аукціонах, які були припинені через пандемію.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розблокування великої приватизації.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

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Відзначається, що закон дозволяє почати підготовку і проведення великої приватизації на аукціонах, які були припинені через обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19 з березня 2020 року.

Документ передбачає, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об'єктів великої приватизації. Державне майно дозволяється продавати тільки на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну і взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу.

"Попри коронакризу, незмінною залишається наша мета на приватизацію державних підприємств, які часто управляються вкрай неефективно і є розсадниками корупції. Більш того, щоб забезпечити швидке відновлення економіки після пандемії та зростання добробуту наших громадян, ми повинні покращувати бізнес-клімат і створювати сприятливі умови для залучення в Україну інвестицій", - цитує прес-служба Зеленського.

Що цьому передувало

30 березня Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

Раніше в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зазначали, що прийняття закону дозволить здійснити ряд підготовчих заходів (таких як проведення аукціонів) перед безпосереднім продажем об'єктів великої приватизації.

Також в Мінекономіки підкреслили, що розблокування приватизації великих державних підприємств дозволить збільшити надходження до державного бюджету до 12 млрд грн, а також залучити великий обсяг інвестицій.

Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії поширенню коронавірусу в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації. Раніше планувалося проведення п'яти або шести подібних аукціонів у 2020 році, але жоден в кінцевому підсумку так і не відбувся.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку повинні скласти надходження від великої приватизації.

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Автор: Ганна Бредіхіна