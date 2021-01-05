Кабінет міністрів виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Республіці Хорватія для заходів з подолання наслідків землетрусу, який стався 29 грудня 2020 року.
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Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.
"Окремим рішенням на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Республіці Хорватія для заходів з подолання наслідків землетрусу, який стався 29 грудня 2020 року", - зазначив він.
Землетрус у Хорватії: що відомо
- 29 грудня у Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром в місті Петриня, розташованому в 50 км від Загреба. Повідомлялося про загибель семи осіб, у тому числі 12-річної дівчинки.
- У Загребі в результаті землетрусу незначні пошкодження отримала будівля українського посольства, але українські дипломати не постраждали.
- 28 грудня в цьому ж районі також було зафіксовано землетрус.
- 4 січня президент Володимир Зеленський підписав указ № 1/2021 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія".
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