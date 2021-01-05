29 грудня у Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром у місті Петриня, що розташоване за 50 км від Загреба. Повідомлялося про загибель сімох осіб, зокрема й 12-річної дівчинки.

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Республіці Хорватія для заходів з подолання наслідків землетрусу, який стався 29 грудня 2020 року.

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Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

"Окремим рішенням на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Республіці Хорватія для заходів з подолання наслідків землетрусу, який стався 29 грудня 2020 року", - зазначив він.

Землетрус у Хорватії: що відомо

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Автор: Леся Лещенко