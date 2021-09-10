Для пенсіонерів віком від 75 до 80 років встановили мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн.

З 1 жовтня 2021 року в Україні будуть збільшені виплати для частини пенсіонерів.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Виплати будуть збільшений для пенсіонерів, які досягли 75 років.

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Для пенсіонерів віком від 75 до 80 років встановили мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони отримають доплату в розмірі 400 грн.

Крім того, з 1 грудня будуть підвищені виплати:

для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії - буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

Яка зараз середня пенсія по Україні:

середня пенсія по Україні - від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб);

пенсію менше ніж 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб).

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб).

від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);

понад 10 тис.грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Кому і коли піднімуть пенсії у 2022 році:

з 1 січня 2022 року перерахують пенсії ліквідаторам Чорнобильської катастрофи з інвалідністю;

з 1 березня буде проведена загальна індексація пенсій для приблизно 10 млн пенсіонерів;

у березні 2022 року підвищать компенсації українцям старше 75 років;

з 1 липня перерахують прожитковий мінімум: в результаті зростуть максимальна, мінімальна пенсії та надбавки за стаж понад норму;

з 1 жовтня зросте мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і має необхідний трудовий стаж;

з 1 грудня підвищать прожитковий мінімум, а також мінімальні, максимальні пенсії та надбавки.

Також Мінсоцполітики пропонує розширити програму щомісячних доплат пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії.

Індексація пенсій:

Пенсійний фонд України в червні 2021 року провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам - підвищення отримали понад 300 тис.українців.

У липні 2021 року була проведена індексація пенсій для 1 млн пенсіонерів, яким пенсії були призначені у 2018-2020 роках, а також для тих, хто отримує пенсію в мінімальному розмірі.

9 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня.

Автор: Олена Коваленко