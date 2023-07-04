Злочинці використовували фішингові посилання для отримання даних банківських карток громадян та привласнювали гроші з їхніх рахунків.

Правоохоронці викрили діяльність злочинної організації, учасники якої спеціалізувалися на шахрайському заволодінні грошовими коштами, які перебувають на банківських рахунках громадян.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у межах слідства затримано 12 активних учасників злочинної групи. За даними слідства, злочинне угруповання діяло на території міста Києва та Дніпропетровської області.

Його учасники використовували фішингові посилання для отримання даних банківських карток громадян та привласнювали гроші з їхніх рахунків. За такою схемою члени угруповання також привласнили кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі близько 11 млн грн, які знаходились на рахунку одного з приватних нотаріусів міста Києва та у подальшому мали бути перераховані вкладникам одного з ліквідованих банків.

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За даними правоохоронців, шахраї обманом змусили нотаріуса розкрити конфіденційні дані, після чого скористалися доступом до його рахунку через онлайн-банкінг.

За результатами проведення обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці також встановили їх причетність до незаконного виготовлення, перевезення та збуту наркотичних засобів.

На даний час усім фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 317, ч. 3 ст. 307 КК України.

Суд за клопотанням прокуратури обрав усім підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Шахрайство під час війни

На Одещині судитимуть групу шахраїв, які "збирали" кошти з підприємців під приводом допомоги ЗСУ. Зокрема, фігуранти підробляли листи від імені керівників обласних, районних, міських військових адміністрацій та від їхнього імені з суб’єктів господарювання збирали кошти в якості благодійної допомоги ЗСУ. Як правило, комерсанти, бажаючі підтримати українських захисників, відразу перераховували гроші на банківські картки "очільників".

Організатор цієї злочинної схеми перебуває на тимчасово окупованій Луганщині, йому заочно повідомлено про підозру та оголошено у розшук. На цей час вісім фігурантів - під вартою, ще троє, які знаходяться на тимчасово окупованій території та за кордоном, оголошені у розшук.

Перед тим, викрили 40-річного організатора транснаціонального шахрайського call-центру. Його працівники привласнили понад 5 мільйонів гривень.

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