Зловмисники під керуванням чоловіка, який на Луганщині "сидить" за вбивство, ошукали десятки патріотичних комерсантів.

На Одещині судитимуть вісім шахраїв, які "збирали" кошти з підприємців під приводом допомоги ЗСУ. Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, учасники злочинної організації вирішили скористатися воєнним станом та "підзаробити" на довірливих підприємцях.

Зокрема, фігуранти підробляли листи від імені керівників обласних, районних, міських військових адміністрацій та від їхнього імені з суб’єктів господарювання збирали кошти в якості благодійної допомоги ЗСУ.

Так, шахраї дзвонили підприємцям та представлялися заступниками, помічниками керівників військових адміністрацій і надсилали відповідні "листи". Як правило, комерсанти, бажаючі підтримати українських захисників, відразу перераховували гроші на банківські картки "очільників". При цьому, навіть не здогадуючись, що попались на вудочку шахраїв.

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"Ділки просили перерахувати на ЗСУ від 20 тис. до 100 тис. гривень. Сума залежала від оборотів кожного окремого підприємства", - розповіли в прокуратурі.

Банківські картки були заздалегідь оформлені на підставних осіб, яким платили від 500 до 1000 грн за "відкриття та обслуговування" картки.

У такий спосіб за рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну зловмисники ошукали щонайменше 65 суб’єктів господарювання з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівненщини. Загальний збиток, який їм спричинили, перевищуэ 3 млн гривень.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучено підроблені листи керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерна техніка.

Також зазначається, що організатору цієї злочинної схеми, який перебуває на тимчасово окупованій Луганщині, заочно повідомлено про підозру та оголошено у розшук.

Також триває розслідування щодо інших епізодів діяльності спільників.

Восьми обвинуваченим інкримінують створення злочинної організації та шахрайство (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України). Відповідні документи зараз відправлені до суду.

Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, наразі вісім фігурантів - під вартою, ще троє, які знаходяться на тимчасово окупованій території та за кордоном, оголошені у розшук. Що до організатора, то він на Луганщині відбуває покарання за умисне вбивство.

За даними поліції, зловмисники розсилали підприємцям та фізичним особам підроблені листи через мобільні додатки "Viber", "Telegram" та "Whatsapp". Розрахункові рахунки та банківські платіжні картки фігуранти відкрили у різних банківських установах. Гроші переправлялися на окуповану територію.

Затримання шахраїв в Україні

У центрі Києва група молодиків, одягнених у камуфляж ось уже кілька місяців збирає пожертви нібито на допомогу ЗСУ. При цьому в ЗСУ від так званого благодійного фонду допомогу не отримували.

В Україні викрили 40-річного організатора транснаціонального шахрайського call-центру. Його працівники привласнили понад 5 мільйонів гривень.