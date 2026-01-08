Золото дешевшає: ситуація навколо долара та Венесуели тисне на метал

Додаткову увагу привертає ситуація навколо Венесуели.

У четвер, 8 січня, спостерігалося зниження ціни на золото. На вартість металу впливають зміцнення долара, ситуація у Венесуелі та очікувань від Федеральної резервної системи США (ФРС) щодо можливого зниження процентних ставок.

Агенство Reuters пише, що вартість золота впала на 0,6% до 4 427 доларів за унцію (142,3 долара за грам). Однією з причин стало зміцнення долара, що зробило метал дорожчим для закордонних покупців.

Інвестори також уважно стежать за сигналами з боку Федеральної резервної системи США. Ринки намагаються зрозуміти, коли регулятор почне знижувати процентні ставки. Поки що очікується, що ставка може бути знижена двічі.

Додаткову увагу привертає і ситуація навколо Венесуели. На початку тижня напруженість між Каракасом і Вашингтоном ненадовго підтримала ціни, однак ринок вже повернувся до зниження.

Крім того, вартість срібло впала на 3,1% до 75,73 долара за унцію (біля 2,44 долара за грам) після досягнення рекордного рівня в 83,62 долара 29 грудня. Ціна на платину знизилася на 4,2% до 2 210 доларів за унцію (71,06 долара за грам), а на паладій на 4,4% до 1 687 доларів за унцію (54,24 долара за грам).

Ціни на метали - останні новини

Багато сировинних матеріалів, у тому числі неблагородні метали, продемонстрували значне зростання на початку 2026 року. Серед них мідь піднялася до рекордного рівня. Так, метал досяг позначки 13 369 доларів за тонну, тому що інвестори зробили ставку на посилення ситуації на ринку.

2 січня ціни на алюміній вперше за більш ніж три роки піднялися вище позначки в 3000 доларів за тонну. Подорожчанню металу сприяло очікуване скорочення пропозиції і прогнозований рівень попиту.

Крім того, 7 січня ціни на залізну руду досягли максимуму з лютого 2025 року. Цьому сприяли перспективи макроекономічної підтримки в Китаї та передсвяткове поповнення запасів.

