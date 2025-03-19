Цього року метал уже подорожчав приблизно на 15%.

Золото подорожчало до рекордної позначки. Метал реагує на підвищення попиту на тлі зростання геополітичної напруженості.

Видання Bloomberg пише, що ціна на золото піднялася вище 3 039 доларів за унцію, встановивши новий історичний максимум. Володимир Путін відмовився від 30-денного припинення вогню в Україні, якого вимагав президент США Дональд Трамп. Цього тижня попит на безпечні інвестиції також зріс, оскільки Ізраїль завдав авіаударів по сектору Газа, що ознаменувало припинення перемир'я.

Тим часом, ФРС США має намір зберегти вартість запозичень на колишньому рівні. Інвестори зосередяться на оновлених економічних прогнозах банку та пресконференції голови Джерома Пауелла в пошуках підказок щодо напрямку грошово-кредитної політики США надалі.

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Трейдери знижують ставки на подальше пом'якшення цього року, що зазвичай чинить тиск на дорогоцінний метал, але золото отримує підтримку від зростаючого попиту.

Існують побоювання щодо уповільнення темпів зростання економіки США, оскільки торговельна політика президента Дональда Трампа негативно позначається на настроях споживачів. Згідно з останнім дослідженням Bank of America Corp., інвестори скоротили запаси акцій США на рекордну величину, що свідчить про масштабну ротацію на ринках.

Похмурі перспективи як американської, так і світової економіки підкреслюють роль золота як безпечного сховища вартості в складні часи. Цього року метал подорожчав приблизно на 15%, продовживши тенденції 2024 року.

Спотове золото трохи знизилося після рекорду і торгувалося з невеликими змінами за ціною 3 036,08 долара за унцію. Срібло не змінилося, платина впала, а паладій зріс.

Ціни на золото - останні новини

Аналітики повідомляли, що в третьому кварталі ціна на золото може сягнути рекордної позначки в 3500 доларів за унцію. Експерти зазначали, що цього року ціна на золото зросла на 12% через невизначеність щодо геополітики та мит президента США Дональда Трампа.

14 березня золото досягло рекордної позначки в 3000 доларів за унцію через агресивну митну політику Трампа, яка може завдати удару по світовій економіці.

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