За минулий рік Україна майже подвоїла експорт продукції до В'єтнаму та Китаю.

Попри пандемію, Україна у 2020 році торгувала з більш ніж 230 країнами світу і розширила перелік експортованих товарів.

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Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"У 2020 році, попри поширення пандемії та пов'язаний з нею світова криза, Україна проводила торгові операції з 234 країнами і юрисдикціями, відкрила ряд нових ринків і розширила номенклатуру експорту. Найбільш важливими показниками є феноменальне зростання експорту української продукції до В'єтнаму і Китаю – на 93% і на 98% відповідно", – наводяться в повідомленні слова заступника міністра - торгового представника України Тараса Качки.

Серед позитивних тенденцій 2020 року Мінекономіки називає поліпшення сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами.

"Україна скоротила негативне сальдо на 3,4 мільярда доларів. Як наслідок, негативне сальдо склало лише 255,5 мільйона доларів. Темп поліпшення склав 93,1%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що важливим для України стало набуття чинності 1 січня 2021 року Угоди про вільну торгівлю з Великою Британією. Також цього року буде продовжена робота над укладенням "промислового безвізу" (АСАА), який дозволить виробленої в Україні продукції потрапляти на ринок ЄС без повторної сертифікації.

"Вже проведено 17 попередніх оціночних місій. Ми твердо налаштовані на підписання цього року Угоди АСАА, яка в перспективі дозволить охопити майже п'яту частину українського експорту в ЄС", – наводяться в повідомленні слова Качки.

Що цьому передувало

Згідно з даними Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2020 рік зведено з дефіцитом 4,88 мільярда доларів проти 10,75 мільярда доларів за підсумками 2019 року.

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Автор: Ганна Нагорна