Діджиталізація України - крок вперед чи сто назад?

Ілля Вишневецький

Питання усунення корупції давно турбує багатьох державних лідерів. Ми пам’ятаємо, як створювались вельми серйозні органи для боротьби з цією заразою. Та чи подолала Україна хабарництво, питання риторичне. Сьогодні, у нас з'явився ще один шанс — цифрові технології.

На початку лютого президент України Володимир Зеленський гучно презентував мобільний додаток «Дія». Якщо коротко переказати презентацію, то її основним посилом була демонстрація вже доступного функціоналу. Наразі вже доступно близько 6 млн водійських прав і техпаспортів, які були оцифровані, то ж ними можна скористатися в повсякденному житті. Послуга щодо оцифрування водійських прав і техпаспортів запропонована у зв’язку з тим, що кілька сотень тисяч штрафів щороку були виписані тільки тому, що водій забув або загубив один із зазначених документів. Тепер, мовляв, проблема вирішена, адже цифрові документи дорівнюють оригінальним.

Оцифровування водійських документів — це перший крок до діджиталізації України

Мобільний додаток вже завантажили понад мільйон разів. Це важливий показник того, що українці прагнуть «оновитись». Саме ж оцифровування водійських документів — це перший крок до діджиталізації України. Розробники цього додатку розповіли, що найближчі плани з розробки сервісів у додатку «Дія»:

Страховий поліс на авто;

Цифровий студентський;

Цифровий закордонний паспорт;

Штрафи на авто;

Цифровий податковий номер.

Щодо питання безпеки персональних даних розробники роз’яснюють такий порядок роботи цього додатку. Для підтвердження дійсності програма використовує систему на основі тимчасового QR-коду. При запиті документа додаток звертається до реєстру, підтверджує його дійсність і створює QR-код, який діє три хвилини. За цей час той, хто бажає перевірити цифровий документ, повинен відсканувати QR-код в додатку «Дія». Наприклад, в разі перевірки посвідчення водія поліцейські будуть сканувати код камерами своїх планшетів.

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Однак на впровадження усіх задуманих змін в українському бюджеті не вистачає коштів. Саме тому Європейський Союз виділить Україні 25 мільйонів євро на розвиток електронного управління та цифрову економіку. За даними уряду, цієї суми буде достатньо для того, щоб «Дія» стала більш «реальною».

Насправді ідея «країна у кишені» - не перша світова діджиталізація, однак у Європі ми поміж перших, хто почав «йти у ногу з часом». Та, попри це, в сфері «електронного уряду» залишаємось в ролі наздоганяючих. Звісно, хотілося б бачити, наприклад, таку картину. Йде людина по вулиці, помітила калюжу, дістала телефон, сфотографувала її, геопозіція зафіксувалася автоматично, в кілька кліків людина вказує, що готова направити зі своїх відрахувань на ремонт дороги в цьому місці якусь суму, і автоматично формується смарт-контракт. Ось це - повна діджиталізація країни, коли замість нудних черг у комунальному підприємстві, або очікування розгляду ваших заяв та скарг, які повністю окутані корупційними мережами, ти надсилаєш повідомлення в смартфоні. Чи це не майбутнє?

Що ж до досвіду інших, починаючи з 2015 року, в США водії мають право користуватися мобільним додатком алогічним з «Дія». На розробку додатка США витратили… близько 20 тис доларів. Технологію, у якій мобільний телефон повністю замінить документи, вже запатентувала всесвітньо відома компанія «Apple». Крім того, мобільний телефон повинен буде генерувати унікальний захищений сигнал, що передає на телефон прикордонника всі дані про вас. За необхідності, зчитуватися ці дані будуть дистанційно. І тоді пасажирів на кордоні взагалі можна буде не зупиняти, уникнувши черг, і відводячи в бік лише тих, чий телефон передав інформацію, яка викликала питання…

Ще один успішний приклад – оцифрування водійських документів в Польщі. Там у жовтні 2017 року до електронної системи підключили і базу водійських посвідчень, після чого постійне носіння з собою посвідчення особи і водійських прав втратило сенс. Механізм роботи системи наступний: громадянин повинен назвати прізвище та особистий ідентифікаційний номер (в Польщі званий PESEL) співробітнику поліції, після чого отримає на свій мобільний телефон SMS-код, який потрібно показати поліцейському. Після цього правоохоронці зможуть побачити всю цікаву для них інформацію про зупиненого водія...

Концепція українського додатка начебто демонструє, що Україна не просто країна третього світу, що українці більш прогресивний народ ніж всесвіт уявляє, ось тільки долають певні сумніви.

Сумнів викликає стан захищеності серверів, на яких зберігаються дані

А як бути, якщо батарея «сіла»? Паспорт вже не пред'явиш, він в телефоні. А що робити, якщо телефон випадково впустив? Паперовий документ в будь-якому випадку виручив би, а смартфон з розколотим екраном навряд чи можливо буде пред’явити державному працівнику. Також, сумнів викликає стан захищеності серверів, на яких зберігаються дані. Будь-яка база персональних даних є ласим шматочком для хакерів і спецслужб інших країн, адже повна інформація про кожну людину в країні буде міститься там: її банківські дані, штрафи, місце перебування ті інше.

Аналогічні системи розробляються роками і роками тестуються на можливі вразливості, проходять через аудит висококласних спеціалістів і тільки після того поступово запускаються. Тож питання, чи «оновлюватись», залишається на розсуд кожного українця. Адже додаток «Дія» у тому вигляді, в якому він функціонує зараз, не набагато спростить ваше життя.

Ілля Вишневецький, юрист компанії з обслуговування іноземних інвестицій «Investment Service Ukraine»

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