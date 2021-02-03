Фінтех-гігант Ant Group знайшов спільну мову з китайськими регуляторами і перетвориться на фінансову холдингову компанію з вимогами до обсягу капіталу як у банків.

Мільярдер і засновник компанії Alibaba Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить фінтех-гіганта на фінансову холдингову компанію.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Узгоджений план передбачає передачу бізнесів компанії, включаючи її технологічні підрозділи у сферах блокчейна і доставки їжі.

Одна з перших пропозицій Ant до китайських регуляторів передбачала включення в нову структуру тільки фінансових операцій.

Офіційно сторони можуть оголосити про досягнення домовленостей до початку китайських новорічних свят наступного тижня.

Реорганізація Ant є частиною більш широкої державної кампанії з посилення нагляду за фінансовим і технологічним секторами.

Історія конфлікту

Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він публічно розкритикував фінансові регулятори та банки Китаю, звинувативши їх у "ломбардному мисленні".

Після цього банк Китаю скасував обіцяло бути рекордним IPO фінтех-стартапу Ма Ant Group. Джек Ма був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасуванню IPO.

Що таке Alibaba

Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.

20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних.

16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.

За даними дослідницької компанії Canalys, в 4 кварталі 2019 року підрозділ Alibaba Cloud Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent і Baidu Cloud Cloud мали 18% і 8,8% ринку відповідно.

20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше майже за три місяці показався на публіці.

28 січня 2021 року стало відомо про те, що засновник Alibaba готує масштабну реорганізацію одного зі своїх стартапів.

2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.

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Автор: Олена Коваленко