Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group / Ілюстрація REUTERS

Мільярдер і засновник компанії Alibaba Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить фінтех-гіганта на фінансову холдингову компанію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте такожЗасновник Alibaba "вилетів" зі списку головних бізнесменів Китаю

Узгоджений план передбачає передачу бізнесів компанії, включаючи її технологічні підрозділи у сферах блокчейна і доставки їжі.

Одна з перших пропозицій Ant до китайських регуляторів передбачала включення в нову структуру тільки фінансових операцій.

Офіційно сторони можуть оголосити про досягнення домовленостей до початку китайських новорічних свят наступного тижня.

Реорганізація Ant є частиною більш широкої державної кампанії з посилення нагляду за фінансовим і технологічним секторами.

Історія конфлікту

Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він публічно розкритикував фінансові регулятори та банки Китаю, звинувативши їх у "ломбардному мисленні".

Після цього банк Китаю скасував обіцяло бути рекордним IPO фінтех-стартапу Ма Ant Group. Джек Ма був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасуванню IPO.

Що таке Alibaba

  • Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.
  • 20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних.
  • 16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.
  • За даними дослідницької компанії Canalys, в 4 кварталі 2019 року підрозділ Alibaba Cloud Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent і Baidu Cloud Cloud мали 18% і 8,8% ринку відповідно.
  • 20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше майже за три місяці показався на публіці.
  • 28 січня 2021 року стало відомо про те, що засновник Alibaba готує масштабну реорганізацію одного зі своїх стартапів.
  • 2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко