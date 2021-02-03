Мільярдер і засновник компанії Alibaba Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить фінтех-гіганта на фінансову холдингову компанію.
Про це повідомляє Bloomberg.
Читайте такожЗасновник Alibaba "вилетів" зі списку головних бізнесменів Китаю
Узгоджений план передбачає передачу бізнесів компанії, включаючи її технологічні підрозділи у сферах блокчейна і доставки їжі.
Одна з перших пропозицій Ant до китайських регуляторів передбачала включення в нову структуру тільки фінансових операцій.
Офіційно сторони можуть оголосити про досягнення домовленостей до початку китайських новорічних свят наступного тижня.
Реорганізація Ant є частиною більш широкої державної кампанії з посилення нагляду за фінансовим і технологічним секторами.
Історія конфлікту
Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він публічно розкритикував фінансові регулятори та банки Китаю, звинувативши їх у "ломбардному мисленні".
Після цього банк Китаю скасував обіцяло бути рекордним IPO фінтех-стартапу Ма Ant Group. Джек Ма був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасуванню IPO.
Що таке Alibaba
- Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.
- 20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних.
- 16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.
- За даними дослідницької компанії Canalys, в 4 кварталі 2019 року підрозділ Alibaba Cloud Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent і Baidu Cloud Cloud мали 18% і 8,8% ринку відповідно.
- 20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше майже за три місяці показався на публіці.
- 28 січня 2021 року стало відомо про те, що засновник Alibaba готує масштабну реорганізацію одного зі своїх стартапів.
- 2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram