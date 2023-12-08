Передбачено збільшення кількості працівників Національного антикорупційного бюро, а також розширення повноважень НАЗК

В п’ятницю, 8 грудня, Верховна Рада ухвалила в цілому два законопроекти, які є важливими на шляху до євроінтеграції України. Мова йде про документи №10203-1 і 10262, повідомив у своєму Telegram-каналі замголови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, проект закону №10203-1 щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України передбачає збільшення граничної чисельності штату НАБУ з 700 до 1000 осіб.

Заплановано поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакансій – по 100 посад у 2024, 2025 і 2026 роках.

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Другий законопроект – №10262 щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Єврокомісії щодо України – надає можливість Національному агентству із питань запобігання корупції перевіряти майно посадовців, придбане до держслужби.

"Європейська комісія у звіті звернула увагу на необхідність скасування обмежень повноважень НАЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану", – зазначив нардеп.

Для цього пропонується виключити ч. 7 ст. 511 закону про запобігання корупції, яка передбачає, що під час повної перевірки декларації НАЗК не здійснює перевірку підстав отримання нерухомості і транспортних засобів, набутих суб’єктом декларування або членом його сім’ї у власність до призначення на посаду.

Вказані документи ще мають отримати підпис президента.

Євроінтеграція України

Як повідомляв УНІАН, у березні 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. У червні того ж року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Єврокомісія висунула рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які Україна повинна втілити для вступу. На початку листопада 2023-го стало відомо, що на думку ЄК, наразі Київ повністю виконав лише чотири з семи рекомендацій.

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