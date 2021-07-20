Зараз у Чехії проживають майже 180 тисяч громадян України.

Без українських трудових мігрантів, кількість яких щороку зростає, економіка Чехії не виживе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс сказав на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси".

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"Згідно з останнім переписом населення, до українців в Чехії себе віднесли більше ніж 53 тисячі громадян. Це ті, які вже є громадянами Чехії, але відносять себе до української національності. Це всього 0,5% населення. Але разом з тим дані міграційних процесів останніх років свідчать про те, що українці в Чеській Республіці є чи не найбільшою національною меншиною. За даними чеської статистики, зараз в Чехії проживають майже 180 тисяч громадян України ", - сказав Перебийніс і додав, що серед українців є ті, хто вчиться, займається бізнесом, але переважна більшість приїхали з метою роботи.

"Взагалі, без українських робочих рук, і це підтверджують практично всі, Чехія сьогодні не змогла б жити. Її економіка просто б зупинилася. І ця країна має один з найнижчих рівнів безробіття в Європі, менше ніж 3%. Це означає, що в багатьох галузях тут нікому працювати ", - сказав Перебийніс.

За його словами, високі темпи економічного зростання в Чехії за останні роки та трудова міграція чеських громадян за кордон створили дефіцит робочої сили як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників, що спонукало уряд Чехії внести зміни до законодавства щодо спрощення процедури оформлення дозволу на працевлаштування іноземців та прийняти спеціальні програми по залученню трудових мігрантів з інших країн, і перш за все з України.

"Тут існує консенсус щодо того, що якщо вже сюди приїжджатимуть якісь трудові мігранти, то це повинні бути українці", - сказав посол і додав, що програми по залученню українців на пільгових умовах на роботу називаються "Режим Україна" або "Проект Україна".

"Протягом останніх років квота для працівників з України в рамках цих програм збільшилася вдвічі - з десяти до двадцяти, а тепер вже і до 40 тисяч осіб на рік. За словами чеських роботодавців, українські працівники дуже працелюбні, вони швидко вчаться, у них практично відсутній мовний бар'єр і тому вони надзвичайно тут цінуються ", - сказав посол.

Зарплата в Україні

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в березні 2021 року зросла в порівнянні з березнем 2020 року на 18,9% - до 13 тис. 612 грн.

За даними Державної служби зайнятості, станом на січень 2021 року кількість зареєстрованих безробітних склала 477 тисяч осіб.

Згідно з результатами опитування серед 7 700 українських претендентів за станом на лютий 2021 року більше ніж 90% заробітчан не планують шукати роботу в Україні, а в Польщі виїжджає кожен другий претендент за кордоном.

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Автор: Віталій Саєнко