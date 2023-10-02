Цьогоріч було відкрито майже 60 тисяч кримінальних проваджень за шахрайство.

За 8 місяців 2023 року було відкрито майже 60 тисяч кримінальних проваджень за шахрайство.

Як повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, це більше, аніж за два попередні роки разом. "За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за шахрайство — стаття 190 ККУ. Це більше, аніж за два попередні роки разом. Так, у 2021 році було відкрито 23 847 кримінальних справ, а у 2022 — 32 086", - йдеться у повідомленні.

Крім того, цьогоріч кількість нових проваджень зростає місяць до місяця. Якщо на початку року, в середньому, відкривалося 6,7 тисяч нових проваджень проти шахраїв, то вже з травня середня кількість відкритих проваджень у місяць становила 8,2 тисячі.

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Попри зростання кількості відкритих проваджень, щороку кількість справ, що доходить до суду, меншає.

"Так, за 8 місяців 2023 року до суду доходило лише 14% від загальної кількості відкритих проваджень. Для порівняння, у відповідний період 2021 року до суду потрапляло 30% від загальної кількості кримінальних проваджень", - йдеться у матеріалі Опендатабот.

Шахрайство під час війни

В умовах воєнного стану в Україні активізувалися шахраї. Для своєї діяльності зловмисники використовують актуальні теми: пошук житла для переселенців, збір коштів для ЗСУ та навіть пошук зниклих військових.

Так, нещодавно стало відомо, що шахрайка надурила 500 родин українських захисників на темі обміну полонених.

Крім того, українців попередили про розповсюджену схему шахрайства в Польщі.

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