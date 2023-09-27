Злочинці використовують популярну платіжну систему BLIK, аби видурювати гроші.

Польські активісти підготували низку просвітницьких матеріалів українською мовою, в яких попереджають про розповсюджені схеми шахрайства, що можуть загрожувати українцям в Польщі. Перший матеріал із цієї серії опублікував портал YAVP, що орієнтований на українців в Польщі.

Так, українців застерігають від розповсюдженого способу шахрайства за допомогою платіжного механізму BLIK. Цей механізм є досить популярним в Польщі, адже дає змогу швидко розплачуватися в звичайних та онлайн-магазинах, у мобільних додатках, вносити та знімати готівку через банкомати, переказувати гроші іншим людям – і усе це без використання фізичної банківської карти.

Методи шахраїв

Щоб зробити платіж через BLIK, потрібно просто згенерувати платіжний код через цю систему. Відтак шахраї під різними приводами намагаються надурити жертву і змусити її згенерувати платіжний код, тобто віддати гроші з рахунку.

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Самі способи, якими діють шахраї – досить типові і застосовуються в усьому світі, зокрема і в Україні. Наприклад, злочинці зв’язуються з жертвою через месенджер або акаунт у соціальній мережі і, прикидаючись родичем або другом, просять терміново позичити гроші. І якщо у випадку з традиційними банківськими картками у таких випадках шахраї просять перевести гроші на певну картку, то у випадку з BLIK вони просять створити код платежу і надіслати його.

Так само шахраї можуть видавати себе за працівників банків. Легенда обману так само знайома українцям: злочинці запевняють жертву, що зафіксували підозрілу активність на рахунку і їм потрібно підтвердити особу клієнта, запитують про кошти на рахунку і тому подібне. Але замість номеру та пін-коду картки, у випадку з BLIK від жертви вимагають передати BLIK-код, нібито щоб убезпечити рахунок. Насправді саме цей код дозволить злочинцям заволодіти коштами жертви.

Також є більш хитрі схеми, коли шахраї намагаються обчистити продавців на маркетплейсі OLX. У таких випадках зловмисник може заявити, що планує придбати виставлений на продаж товар через популярну в Польщі кур'єрську службу InPost, обіцяючи заплатити авансом одразу.

Механізм обману полягає в тому, что шахрай надсилає продавцю товару посилання на фішинговий сайт, який імітує собою сайт Іnроѕt. Не підозрюючи про обман, жертва вводить там дані своєї банківської картки, щоб "покупець" перевів на неї оплату. У наступному вікні жертву просять ввести BLIK-код та підтвердити платіж.

Як уберегтись від шахрайства

Аби не стати жертвою шахрайства із системою BLIK, варто завжди бути насторожі у тих випадках, коли хтось просить вас створити BLIK-код.

Звісно, якщо ви розраховуєтесь у магазині за продукти – тут усе зрозуміло. Але якщо у вас просять платіжний код тоді, коли ви цього не планували, варто бути насторожі.

Наприклад, коли знайомий у месенджері просить позичити грошей, варто йому зателефонувати і переконатися, що гроші просить саме він, а не хтось інший, хто ним прикидається.

Також варто бути максимально обачним під час будь-який розрахунків через інтернет-сайти та мобільні застосунки. Це стосується як використання платіжних кодів системи BLIK, так і звичайних банківських карток.

Також обов’язково перевіряйте суму, яку ви збираєтесь надіслати у переказі через BLIK. Не переходьте за посиланнями, які ви отримали від ненадійного джерела. Перед входом на сайти, де плануєте розраховувавить через BLIK, уважно перевірте правильність веб-адреси, аби переконатися, що це справжній сайт.

Інші види шахрайства, яких варто остерігатися

Як писав УНІАН, шахрайство на ринку праці є дуже розповсюдженим. Експерти радять ретельно перевіряти компанію-працедавця та не переказувати кошти за працевлаштування. Причому постраждати можна не тільки від класичних шахраїв, але й просто від недобросовістних, хоча й справжніх працедавців.

Також ми розповідали, про розповсюджену схему обману клієнтів у кафе, коли від них приховують ціни в меню, а потім виставляють величезні рахунки. Оскільки довести у суді статтю про шахрайство в таких випадках буде складно, варто знати, як не потрапити на гачок.

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