Китай, який має найбільшу частку у ВВП БРІКС, грає домінуючу роль в об'єднанні.

Як відомо, за останній час до БРІКС приєдналось багато нових країн. Але як цей геополітичний блок виглядає на фоні нинішніх лідерів світу – держав "‎Великої сімки"‎? Експерти Visualcapitalist зробили спробу відповісти на це питання.

За прогнозами аналітиків, на БРІКС, до складу якого входять 10 країн, у 2025-му буде припадати приблизно 27% світового валового внутрішнього продукту, у той час як на країни G7 припаде 45%. Таким чином, казати про "‎паритет"‎ зарано.

У той же час, варто зазначити, що БРІКС активно нарощую свій потенціал. Нагадаємо, першого січня 2024-го Єгипет, Іран, ОАЕ та Ефіопія офіційно приєдналися до об’єднання.

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Зазначимо також, що окрім безпосередніх членів, у БРІКС є країни-партнери. Сюди, зокрема, входять Білорусь, Казахстан та Узбекистан.

Китай, який має найбільшу частку у ВВП БРІКС, грає домінуючу роль в об'єднанні. Також до списку його найбільш потужних економік входять Індія, Бразилія та РФ. Найбільшу частку у ВВП Великої сімки мають Сполучені Штати.

БРІКС – останні новини

Нещодавно Нігерія приєдналася до БРІКС у якості країни-партнера. Зазначимо, що населення країни складає близько 230 млн осіб: це перше місце в Африці і шосте у світі.

А ще раніше до міжнародного об’єднання у якості повноправного члена приєдналась Індонезія. Це суттєво посилює БРІКС, адже Індонезія є четвертою країною світу за чисельністю населення.

Зазначимо, що Джакарта давно висловлювала бажання приєднатися до об'єднання заради просування інтересів Глобального Півдня. Втім, країна попросила відкласти офіційне приєднання і провести його вже після президентських виборів, які відбулись у лютому 2024 року.

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