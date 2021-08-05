Йдеться про періоди трудової діяльності до 01 січня 2004 року — коли набрав чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

У разі втрати документів про заробітну плату і неможливості їх відновити, українці можуть йти на пенсію встановлюючи заробітну плату за конкретний період без пошуків своїх колишніх роботодавців.

Про це йдеться у "Порядку визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату", затвердженому постановою Кабінету міністрів України № 919.

Читайте такожУ Мінсоцполітики розповіли, кому локдаун зарахують до страхового стажу Це стосується періодів трудової діяльності до 01 січня 2004 року - коли набрав чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (зі змінами). У яких випадках можна обійтися без загубленої довідки про доходи: якщо втрачено первинні документи про нарахування та виплату підприємствами, установами, організаціями заробітної плати (доходу) у зв'язку зі стихійним лихом, аваріями, катастрофами або за інших, незалежних від особи, яка звертається за призначенням пенсії, обставин;

якщо страховий стаж особи, починаючи з 1 липня 2000 року становить менше ніж 60 місяців, тобто коли законодавством передбачена обов'язковість надання довідки про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року;

для підтвердження заробітної плати (доходу), отриманого тільки за основним місцем роботи;

для призначення пенсії, а не для її перерахунку.

Що робити, якщо підприємства більше немає:

У разі якщо підприємство, установу, організацію ліквідовано, а документи до органу вищого рівня або архівних установ не передано зарплата визначається виходячи з мінімальної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою), передбаченою відповідною галузевою угодою, за календарний рік, що передує року, з якого призначено пенсію.

При цьому коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи визначається виходячи з розміру середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць, за який розраховується заробітна плата, календарного року, що передує року, з якого призначена (перерахована) пенсія.

Як визначатимуть зарплату без довідки:

Заробітна плата (дохід) для призначення пенсії за період страхового стажу застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, починаючи з 1 січня 1998 року визначається за даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Тобто, якщо людина з 01 січня 1998 року працювала офіційно, платила податки зі своїх доходів до бюджету держави, роботодавець подавав персоніфіковані звіти до ПФУ, то тоді вона зможе отримати інформацію про свою заробітну плату.

Держбюджет-2021 і пенсії:

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 березня 2021 року в Україні проведена планова індексація пенсій, яка складе приблизно 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почали отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень (якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

З 1 квітня 2021 року в Україні було заплановано перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), придбаних після 1 березня 2019 року.

З 1 липня 2021 щомісячну доплату у розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (аналогічно, якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

У червні пенсіонерам повинні були видати підвищені пенсії та доплату за квітень і травень

З 1 липня доплату отримали пенсіонери з інвалідністю, чий загальний розмір пенсії з урахуванням підвищень, компенсацій тощо, не досягає 2,2 тис.грн. Сума надбавки буде дорівнювати сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Анонсоване на 1 липня підвищення пенсій українцям, які досягли 75 років було перенесено на 1 жовтня.

Автор: Олена Коваленко