Середня сума оплати суттєво збільшилась (на 28%) та склала 839 грн.

Цьогоріч у "чорну п'ятницю" українці здійснили покупок майже на третину менше, ніж торік.

Про це повідомив Український процесінговий центр (UPC), який проаналізував дані про покупки власників карток 19 українських банків у "чорну п’ятницю" 25 листопада та порівняв із показниками дня розпродажу торік.

"Кількість покупок скоротилась на 30%, а витратили власники карток в цей день на 10% менше. Слід зазначити, що середня сума оплати суттєво збільшилась (на 28%) та склала 839 грн", - йдеться в повідомленні.

Згідно з дослідженням, оплати у торгових точках та магазинах у порівнянні з 2021 роком зменшилися як у кількості, так і у оборотах: на 36% та 24% відповідно. А середня сума чеку склала 335 грн, що на 19% більше тогорічного показника.

Разом з тим в інтернет-магазинах українці менше робили покупок (на 12%), а грошові обороти знизились на 4%, ніж торік. Зазначається, що середня сума трансакції в інтернеті дорівнювала 1 тис. 916 грн, збільшившись за рік на 9%.

"Цього року загальна кількість оплат під час розпродажів "чорної п’ятниці" значно відрізняється від тогорічних показників: українці здійснювали менше покупок та витратили менше, але середня сума операції суттєво збільшилась", - підсумували аналітики.

Чорна п'ятниця - що відомо

Black Friday в Україну прийшов із США. Традиційно – це п'ятниця після Дня подяки – державного свята в США, котре відзначається в четвертий четвер листопада.

У "чорну п'ятницю" безліч магазинів абсолютно різних напрямків і рівнів радують покупців знижками на свої товари. Кожен магазин сам встановлює, скільки днів триватимуть розпродажі, і зазвичай такий період знижок триває 3-5 днів.

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