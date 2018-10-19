Чорна п'ятниця 2018: коли чекати в Україні день грандіозних знижок

Чорна п'ятниця є хорошим днем, щоб підготуватися до різдвяних та новорічних свят, і купити подарунки друзям і близьким зі знижкою.

Вже пройшло більше половини жовтня і до нас невблаганно наближається листопад, а разом з ним – і довгоочікувана для всіх шопоголіків і бажаючих просто заощадити на покупках, так звана Чорна п'ятниця 2018.

В Україні Чорна п'ятниця 2018 року припадає на 23 листопада. У цей день безліч магазинів абсолютно різних напрямків і рівнів порадують покупців знижками на свої товари.

Black Friday в Україну прийшов із США, де він проходить, починаючи ще з 19 століття. Традиційно – це п'ятниця після Дня подяки – державного свята в США, котре відзначається в четвертий четвер листопада.

Чорна п'ятниця відкриває різдвяний сезон розпродажів. Знижки в магазинах можуть досягати 90%, він характеризується великими чергами. У цей день магазини відкриваються дуже рано – близько 5 ранку – і працюють допізна, а багато американців беруть на роботі відгул.

Читайте також"Чорна п'ятниця" затягнула і українців: журналісти дізналися, на що готові люди заради знижок (відео)

Варто відзначити, що це ще й досить травмонебезпечний день – бажаючі задешево отримати яку-небудь річ готові бігти до неї, змітаючи все і всіх на своєму шляху, і буквально вибивати, вигризати, виривати з чужих рук товар, що сподобався, особливо на тлі того, що часто кількість акційного товару обмежена і на всіх його може не вистачити.

Правда, в Україні такого безумства Чорної п'ятниці поки що помічено не було – зазвичай все обмежується великими чергами. Також від фізичних травм рятують інтернет-магазини, де можна обрати потрібний товар зі знижкою без фізичного контакту з "збожеволілими" покупцями. Тим більше, що за даними, Google, за останні 5 років інтерес інтернет-користувачів до цієї події виріс більш ніж в два рази.

Чорна п'ятниця в Україні зазвичай не характеризується величезними знижками, як у США. Тим не менше, кожен рік список магазинів-учасників розширюється. Проте українські рітейлери практикують продовження грандіозних розпродажів і на наступні за Чорною п'ятницею суботу й неділю.

Згідно з дослідженням, ініційованим провайдером Picodi на спеціальному порталі Black Friday Global, в Україні продажі в Чорну п'ятницю зростають на 1303% порівняно зі звичайною п'ятницею. А середньостатистичний українець у цей день витрачає до 3 тисяч гривень. До речі, за даними за 2017 рік, найбільші знижки пропонували покупцям у США (до 68%), Канаді та Україні (до 66%).

В цілому, Чорна п'ятниця є хорошим днем, щоб підготуватися до різдвяних та новорічних свят, і купити подарунки друзям і близьким зі знижкою. Ну, а поки у вас залишилося трохи більше місяця до дня, коли Чорна п'ятниця настане, щоб підготуватися і вирішити, що ж ви хочете придбати зі знижкою собі або на подарунок комусь.